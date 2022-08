Nem tudjuk, hogyan alakul hazánk gazdasága, sorsa, és a mi életünk a következő hónapokban, években. A szomszédunkban borzalmas háború dúl, még mindig fertőz a koronavírus is. Ez a rendkívüli helyzet arra ösztönöz minket, hogy a biztos pontjainkat megerősítsük. Találjuk meg a kapaszkodóinkat. Forduljunk egymás felé, őrizzük meg valós értékeinket. Az egyének szintjén, a nemzet és a haza szintjén. Egészen biztos, hogy erről szól majd a következő évad is. Fontos, hogy józanok maradjunk, és a párbeszéd, az egymás felé fordulás ne csak formális legyen, hanem valóságos. Akkor sikerülhet átvészelni a legnehezebb időket is