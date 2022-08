Testébresztő a Walter Rózsi-villában

Hogyan is kerül a testkultúra az építészet asztalára? Hiszen a Magyar Építészeti Múzeum eddig mindenekelőtt a szakmai kutatások bázisa volt. A Walter Rózsi-villa nyitása azonban új lehetőségeket teremtett. Somogyi-Rohonczy Zsófia, a villa múzeumpedagógusa, a Testébresztő jógaprogram életre hívója elmondta: – A testhez, a test egészségéhez való viszony már a XX. század elején elkezdett megváltozni Magyarországon, ennek egyik újdonsága volt maga a jóga. A kert fontos szerepet tölt be a villa életében, a természethez való közelség, az arra való nyitás az 1930-as években és napjainkban is fontos. Ezeknek a gondolatoknak az összességéből jött létre a Testébresztő program.

Walter Rózsi operaénekes az 1930-as években élte a fénykorát. Az operaházi képzéshez a balettiskola is hozzátartozott, ahová Walter Rózsi hétévesen be is került. A korszakban nemcsak a klasszikus mozgások, hanem a hagyományok felfedezése és az új mozgásformák is virágkorukat élték. Magyarországon a szabad tánc (azóta: modern tánc) a kezdetektől teret kapott, 1902-ben Isadora Duncan, akit a világ első moderntánc-művészének tartanak, az Uránia színpadán debütált. Kifejlődött a magyar modern tánc művészete is, a mozdulatművészet (orkesztika). Érdekes adalék, hogy az egyébként hobbiként sportoló, mozgásművészetbe is belekóstoló operaénekesnő a hétköznapokban fűzőt hordott. Sajnos később, a baloldali diktatúrában betiltották a modern táncot és a jógát is.

A program egy órás jógaórával indul, melyet Gálik Éva táncpedagógus, jógaoktató tart. A test tisztelete, anatómiai pontosság, az izomfejlesztés és a nyújtás egyensúlya jellemzi Gálik Éva óráit. A tréningek ezt sugallják: Keresd meg a korlátaidat, tartsd tiszteletben őket, és találj feloldást!

A mozgás után reggeliznek a résztvevők, a közeli Linka kávézó biztosítja az egészséges élelmet. – A Testébresztő egy komplex program, szerettük volna, ha a résztvevők igazán otthon érezhetik magukat a villában, egymással is megismerkedhetnek, új barátságok és együttműködések alakulhatnak ki. Számunkra egy ilyen egymásra találás volt ez a szomszédos Damjanich utcai Linkával. A számunkra összeállított reggelijük vegán, így a már említett századeleji tendenciákhoz is kapcsolódik. A jóga és a reggeli után a vendégek a házat is bejárhatják egy tárlatvezetéssel, ezzel válik teljessé az élmény. Augusztusban pedig visszatérő jeggyel várjuk azokat, akik korábban már megismerték a házat – összegezte a szervező a program sokrétűségét, amely komoly vonzerőnek bizonyult az eddigi alkalmak alapján. – A visszajelzések azt mutatják, hogy a három programelem kombinációja teszi érdekessé a Testébresztőt. A villa kertjében jógázva halljuk a város hangjait, de mégis egy olyan burokban lehetünk, ahol van idő és lehetőség lelassulni és magunkra figyelni. A reggelik során mindig jó látni a kialakuló kötetlen beszélgetéseket olyan emberek között, akik csak egy órája találkoztak – avatott be az eddigi tapasztalatokba Somogyi-Rohonczy Zsófia.

A reggelit követően nyit ki a tárlat, a résztvevők bejárhatják a kiállításokat, akár vezetéssel. Mindezek alatt múzeumpedagógus vigyáz azokra a gyerekekre, akik a szüleikkel érkeztek. A múzeum ősszel is gondol a gyerekekre: augusztusban zajlik a Tervezz házat! nyári tábor, szeptemberben indul a Mama, nézd! sorozat. Ezenkívül kortárs képzőművészet, workshopok és beszélgetések várják majd a közönséget a Magyar Építészeti Múzeum és Műemléki Dokumentációs Központ kiállítóhelyén.

Borítókép: A Walter Rózsi-villa (Fotó:Magyar Építészeti Múzeum és Műemléki Dokumentációs Központ)