Többen voltak kíváncsiak az idei virágkarneváli hétre, mint valaha

A leglátványosabb programon, az augusztus 20-i karneváli menetben hazai és külföldi tánccsoportok, zenekarok, fantasztikus jelmezekben felvonuló előadók – firenzei zászlóforgatók, cyberpunk időutazók, spanyol naptáncosok, koreai legyezőmesterek – és természetesen a virágkocsi-kompozíciók parádéztak, összesen 1400-an a négy kilométeres távon. Több mint negyvenezer ember követte őket figyelemmel a lelátókon és az útvonal mentén elhelyezett kordonok mellett, továbbá több százezren figyelték az eseményeket televízióban, rádión vagy online.

Fotó: Balázs Attila

Az idei Virágkarnevál hangulatában is megújult: a helyi lakosság a régió és az ország különböző pontjairól érkező, igényes, minőségi szórakozásra vágyó kisebb és nagyobb gyerekes családok, a fiatal, érdeklődő párok és a baráti társaságok, továbbá a nyitott, örök fiatal idősebb korosztály közösen töltötték meg a tereket élettel.

Az egyik legnépszerűbb programnak a hazai kézműves söröket is felvonultató Nagyerdei Sörkert | Beer by Lake mutatkozott, mely 36 000 látogatót számlált. A Dósa nádor téren egy ecuadori zenekar kubai zenéire rögtönzött salsa esttel búcsúztak a belvárosi zenés estek, melyeken több mint ötezren vettek részt az egy hét alatt. Az egyik legszebb programcímet a Világok virága nevet viselő rózsaültetés kapta, melyen a városba érkező külföldi művészeti csoportokkal közösen ültették be a Székelyek parkját, az összetartozást és a nemzetek közötti békét szimbolizálva.

Fotó: Balázs Attila

A legnagyobb rendezvényeknek a Kossuth téri koncertek bizonyultak, ahol minden este telt ház előtt játszottak a fellépők: többek között a Punnany Massif, a Magashegyi Underground, Fenyő Miki és Horváth Tamás. Szombaton az István, a király – A rockkoncert is hatalmas sikert aratott Feke Pál rendezésében és szereplésével, legalább tízezren hallgatták a már jól ismert számokat. Népszerű eseményként debütált az első alkalommal megrendezett Botanica is, mely növényvásárt, növénygondozás és környezetvédelem témájú előadásokat, továbbá az I. Nemzetközi Virágkötészeti Versenyt is megmutatta a közönségnek.

Hatalmas örömmel tölt el minket az, hogy rengetegen érkeztek Debrecenbe ezen a héten, és minden nap élvezet volt járni-kelni a városban, hiszen több ponton attrakció fogadta az ide érkezőket. Nagyon fontos volt számunkra az, hogy olyan programokat kínáljunk, melyekben sokan megtalálhatják a számukra értékes időtöltést

– mondta Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Fotó: Balázs Attila

A virágkocsik egy részét Nagyváradon és Bihar megyei településeken is bemutatják, míg néhány virágkompozíció bontása már zajlik a műhelyekben: elkezdődött a félmillió dália és egyéb vágott virág leszedése a szobrokról. Az élővirágok mellett csupa természetes növényt és anyagot használtak: többek között kukoricalevelet, júdáspénzvirágot, bőrlevelet, sóvirágot, rózsaszirmokat és rengeteg egyéb szárított virágot, különféle tollakat, melyek az alkotásokat borították. Az alkotók – művészek, virágkötők, statikusok, kivitelezők és diákok – több hónapot dolgoztak, míg a tervekből tapintható alkotások készültek. Munkáikkal együtt lett teljes az augusztus 20-i ünnepség.

Nem tűnt el nyomtalanul Debrecenből a Virágkarnevál: augusztus 31-ig még szivárványszínű ernyők alatt sétálhat a látogató a belvárosban vagy gyönyörködhet a több helyen is megtalálható virágoszlopokban, a parkokba rejtett nyulat formáló futónövényekben.

Borítókép: A Színházi Olimpiát is népszerűsítette egy virágkompozíció (Fotó: MTI/Balázs Attila)