A selyembe öltöztetett művészet

– A tudatos helyszínválasztással a rendezvény nemcsak egy divateseménynek nevezhető, hanem Budapest imázsát is növeli, hiszen a nemzetközi média jelenlétével turisztikailag is erős ismertséget hozhat a városnak és az országnak – mondta lapunknak Forintos Szűcs Anita, a Magyar Divat és Design Ügynökség vezérigazgató-helyettese. Hozzátette, hogy a művészet összekötése a divattal nemcsak a tervezőknek ad inspirációt, hanem bemutatja a város egyedi helyszíneit, szépségeit is az ide látogató nemzetközi vendégeknek.

A zárórendezvény divatbemutatói, amelyek két napon át voltak láthatóak a Szépművészeti múzeumban, tudatos kreatív koncepció alapján készültek.

– Ezen a rendezvényen, mind az előkészítő munkákon, mind a lebonyolításon a háttérben két-háromszáz fő dolgozik hónapokon keresztül, és külön kreatív team találja ki a vizuális koncepciót. Az idei évben a Szépművészeti Múzeum állandó tárlatából válogatva kötötték össze a divatot a festészettel. A festményekből kiválasztott részleteket megjelenítették a rendezvény több helyszínén is, és a hátterek színválasztása is mind utalt a helyszínen látható képzőművészeti gyűjteményre

– avatott be a részletekbe Forintos-Szűcs Anita.

Ez a divatbemutatóval egybekötött eseménysorozat nyitja meg az őszi szezont Európában, és az a cél, hogy a magyar márkák nemzetközileg ismertté váljanak. A divatbemutatókon a különböző tervezők egyes kollekcióit láthatta a közönség elsőként értesülve az újdonságokról és arról, hogy milyen irányba halad a divat világa.

A nemzetközileg is sikeres Aeron divatmárka tervezője, Áron Eszter azt mondta lapunknak, hogy nagyon fontos számára a hazai közönség. – Itt tudunk velük személyesen is találkozni – tette hozzá.

Bach zenei költészetéhez hasonlítható kollekciója egyszerre volt nőies és határozott, finom és letisztultan átgondolt.

A tervezőcsapat arra törekszik, hogy itthon készítsék a ruhákat. Ökológiailag is ellenőrzött, természetes alapanyagokat használva egy olyan japán géppel dolgoznak, ami nemcsak, hogy gazdaságos, mert hulladék nélkül tudnak gyártani, hanem környezetvédő is, mivel újrahasznosítható anyagokat használnak.

Fontos számukra, hogy kik viselik a ruháikat, és az egyéniséget szeretnék még jobban kiemelni azzal, hogy a kötött ruháik is széles méretskálán mozogva jól illeszkednek a különböző karakterekhez.

Áron Eszter hangsúlyozta, hogy nem egyfajta szépség létezik, és fontos, hogy a nők legyenek magabiztosabbak, és fogadják el önmagukat.

A Zero elnevezésű kollekciójukkal egy alap ruhatárat kívánnak létrehozni minden nőnek, amit nemcsak kombinálhatnak, hanem akár évekig is tudnak hordani. Ruháikon megjelenik az „A” betű, amely hol absztrakt formában látható, hol finom kis ékszerként jelenik meg.

A fiatalos stílust a TheFour terveződuója képviselte a divatbemutatón, ők a sokszínűséget szeretnék éltetni, és a különböző kultúrákból származó alapanyagokat használva egyfajta keveredést hoznak létre. A tervezőpáros megemlítette, hogy fontos számukra a párbeszéd, az ellentétes dolgokból létrejövő kompromisszum, ami az ellentétes pólusokat közelebb hozza egymáshoz. Hisznek abban, hogy közösen együtt lehet csak jót létrehozni.

Kata Szegedi és társa, Benus Dániel bemutatóján volt a legtöbb ismert látogató vasárnap. Kollekciójukban a farmer újragondolásával, és az elegáns, flitteres ruhák együttes bemutatójával az ellentéteket kívánták hangsúlyozni.

Elmondásuk szerint ez egyfajta paradoxon, ahol a mindennapok farmer anyagának ellenpólusát a csillogó ruhák adják.

Az estet Katti Zoób különleges és látványos ruháinak bemutatója zárta, megkoronázva a tíznapos rendezvényt. A bemutatón Eric Satie modern feldolgozású Gymnopedie című zenéje méltóan illeszkedett a selyemből és különleges részletekkel elkészített ruhákhoz.

A tervezőnő a showt követően nyilatkozott lapunknak. A beszélgetés során kiemelte, hogy a kollekciót szülővárosának költője, Kisfaludy Sándor Himfy-költészete ihlette. Szerinte, ha Kisfaludy most élne, akkor olyan nőkről álmodna, akik ezeket a romantikával átszőtt légies ruhákat viselik.

– Ez egy végtelen vonal, ami elindult a kezemből harminc évvel ezelőtt, és nem tudom eltitkolni az érzelmeimet, a világnak igenis szüksége van a romantikára, a szépségre és a mindenek feletti életigenlésre. Vegyük észre a szépséget a hétköznapokban is

– zárta le a beszélgetést a tervezőnő.

Ez a gondolat foghatta meg a bemutató látogatóit a legjobban, és ha nem is szerelmesen, de mély érzelmekkel tekinthetnek egy ruhára a jövőben, ami nemcsak egy egyszerű tárgy, hanem a személyiségnek egy kis darabja.

Borítókép: Kati Zoób kollekció (Fotó: BCEFW)