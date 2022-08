Impresszionista kiállítás a kanapén

A modern kert festői: Monet-tól Matisse-ig című dokumentumfilm a Londoni Királyi Akadémia 2016-ban rendezett Painting the modern Garden című kiállításának anyagát mutatja be, és a modernizmussal foglalkozó leghíresebb művészettörténészek előadásaiban ad támpontokat arról, mit jelentett a XIX. századi festészetben a kert, hogyan inspirálta a képzőművészeket egy-egy tavacska, rejtett lugas vagy pompázó virágágyás.

A tárlat százhúsz remekmű segítségével mutatja be a kert szerepét a festészetben az 1860-as évektől az 1920-as évekig, az impresszionizmustól az avantgárdig. Claude Monet mellett láthatók Vincent van Gogh, Pierr Bonnard, Camille Pissarro, Henri Matisse és Vaszilij Vasziljevics Kandinszkij művei, valamint a műveket ihlető kertjeik.

A tárlat anyagából kiinduló film először is elmagyarázza a magánkert társadalmi és kulturális fejlődését, a középkori Édenkert eszméjétől a XIX. század második feléig, amikor is a kert a polgári élet részévé és a családi, baráti, közösségi időtöltés helyszínévé vált. Megtudjuk, hogy a középosztály köré­ben a kertészet új tudományos felfedezései, a hibrid növények és az egzotikus virágok megjelenése tette népszerűvé a kerteket, a művészek pedig a színekkel való kísérletezésben, a szabadtéri alkotás változó fényviszonyai­nak játékában találták meg új kifejezésmódjaikat.

A film már az első képsorokkal elvarázsolja a nézőt, Monet giverny-i kertje egyszerűen lélegzetelállító. A tavirózsák festője csak kisétált a kertjébe, s folyamatosan megújuló témát talált.

Ann Dumas, a Királyi Akadémia kurátora lelkesen beszél arról, hogy Monet számára a festészet és a kertészkedés egyedülállóan fonódott össze:

Művészként hozta létre kertjét, színtömböket alkotott, amelyek azután a palettáján is megjelentek.

A filmből kiderül, arra is kiemelt figyelmet fordított, hogy kertje minden évszakban sok színben pompázzon, kisebb és nagyobb, sötétebb és világosabb tónusú virágok egyaránt virágozzanak.

A mester egyszer azt mondta magáról, hogy

a festészeten és a kertészkedésen kívül semmire sem vagyok jó.

De e két területen biztosan kiemelkedőt alkotott: a fény, a nap és a víz tükröződését ábrázoló, kerti témájú festményei a legnagyobb múzeumok gyűjteményeiben találhatók, kígyózó sorok állnak tárlatainak bejárata előtt. És kertésznek sem volt éppen utolsó.

A világhírű festő a lélek kertjének keresztelte el a normandiai Givernyben található otthonát, ahol idősebb korában alkotott. A birtok mai főkertésze is megszólal a dokumentumfilmben, elmondva, hogy Monet a növények kiválasztásával és a virágok elhelyezésével élő műalkotást hozott létre. Csak le kellett festenie.

A Painting the modern Garden kiállítás egyik szenzációjaként a film külön figyelmet szentelt a 13 méter hosszú Agapanthus-triptichonnak. A nílusi vízililiomokat ábrázoló panorámaképet az idős mester 1915-től 1926-ig, haláláig festette. A mű állítólag személyes válasza volt a háború tragédiájára.

A hármas felosztású, óriási méretű festményt 1950-ben, Monet halála után szétdarabolták és részletekben értékesítették. Most először látható együtt a három darab. E tényt William Robinson, a Clevelandi Művészeti Múzeum munkatársa mérföldkőnek nevezte. Monet giverny-i burjánzó kertjét látva a néző óhatatlanul is bekerül a színek pompázatos, harmóniát sugárzó édenkertjébe, ahol egy másik világ gyönyörű álmai kelnek életre.