Aki a nagyslágeres koncertet várta Mennyország Tourist-tal és Be vagyok rúgva-feelinggel, talán kicsit csalódott. A banda nem vette komolyan, hogy valóban végigjátsszák a korong dalait és alig akadt egy-két nóta más lemezekről. (Ilyen volt az Alföldi gyerek, a Johnny vagy az A Rock & Roll rugója.)

Nevezzük ezt az estét nosztalgia helyett időutazásnak, hiszen sokan vannak a közönség soraiban, akik még nem is éltek, amikor Az élet a legjobb méreg című lemez már nagyon hasított

– fogalmazott Lukács Laci, a banda alapítója, frontembere, énekese, basszusgitárosa.

Fotó: Havran Zoltán

A legjobb méreg 1992-ben jelent meg. Nem tartozik a legpopulárisabb Csapda-lemezek közé. Nyers rockzene ez a korong, nem mindenki képes könnyen befogadni.



Ahogyan a frontember látta: elől úgy pogóztak, ahogyan harminc évvel ezelőtt. Ahogyan én láttam hátul: jobbára álldogáltak az emberek és visszafogottan élvezték a koncertet.

A zenekar pedig az ígéretéhez híven, maximális lelkesedéssel játszotta végig a jubileumi lemez dalait.

Fotó: Havran Zoltán

Tizenkilenc dal és két ráadás szám, melyek közül az egyik a legfrissebb szerzemény a Carpe Diem (A mának élek). A dal klipje a napokban jelent meg Mucsi Zoltán főszereplésével. Megannyi színész és neves hazai személyiség szerepelt már a zenekar klipjeiben az elmúlt évtizedekben, s mindegyikük játéka jól illeszkedett a Tankcsapda adott dalához. Így volt ez Mucsi Zoltán játékával is, aki a videóban megelégeli az életében zajló negatív történéseket, s dönt: a mának fog élni.

És, ha már a mánál tartunk, van olyan dal is, ami felsőfokon aktualitás.

– Szavak helyett fegyverrel beszélsz – dübörögtek a színpadon a Tudok egy munkát ikonikus sorai:

„Tudok egy munkát, ahol dől a pénz,

Szavak helyett fegyverrel beszélsz,

Mesterlövész-célkereszt,

A fejedbe végül golyót ereszt.”

A koncerten nyolcadikként hangzott el a dal, amely után Lukács Laci ezt mondta:

1992 óta nagyon sokszor énekeltem már ezt. De higgyétek el, hogy jó szívvel senkinek sem ajánlom ezt a munkát.

Fotó: Havran Zoltán

A másik kiemelésre érdemes nóta a Napra nap, mert – ahogyan az énekes jelezte – olyan szerzemény, amely megmutatja, hogy már korábban is szerettek kikacsintgatni a saját világukból. És most, 2022-ben is ezt tették, amikor megjelent a BSW-el közös Baz+, amely után komment-cunami zúdult rájuk.

Többen jelezték, hogy meghalt a Tankcsapda. Kidobják a lemezeiket, de legalábbis nem hallgatják többé azokat. Csak azért, mert a zenekar készített egy szokatlan kollaborációt egy, nem-rock előadóval. Hát most ebbe is belekostólhattunk.

Fotó: Havran Zoltán

A büntetésemet töltöm ezen a Földön – szól az egyik Tankcsapda-dal szövege, mely most egészen melankólikus hangulatba ringatta a közönséget. Ez persze az este nagy részére nem volt jellemző. A szókimondó szövegek és felkonfok domináltak. A dalok nagyobb százaléka szól a nőkről, a fiatalságról és arról a korszakról, amikor a férfiak ha tehetik, a lehető legnagyobb kanállal habzsolják az életet. De szólnak a dalok arról is, hogy néha nem kell semmi, csak hogy mindenki békén hagyja az embert.

Képletesen vagy ténylegesen, de vannak pillanatok, amikor az ember a mocsokban fekszik és dühében azt mondja a másiknak, hogy forduljon fel. És ezt Lukács Laci is megtapasztalta. Ahogyan a Liliput Hollywood című, a zenekarról szóló könyvben is nyilatkozta, volt, hogy vonattal ment a koncertre. De felépítette a zenekart és megdolgoztak a sikerekért.





Fotó: Havran Zoltán

Ma ők hazánk egyik legismertebb zenekara, de helyén van a realitás-érzékük, hogy honnan indultak és éppen ezért tudják még ma is hitelesen játszani az évtizedekkel ezelőtti dalokat is. Lukács Laci meg is köszönte mindenkinek, aki az A legjobb méreg idején segítette, hogy ez a lemez elkészülhessen. S hozzátette, hogy benne még mindig élénken él és dolgozik a rock & roll rugója.

Amit persze mondania sem kellett volna.

Borítókép: Dübörög a rock and roll a Budapest Park színpadán (Fotó: Havran Zoltán)