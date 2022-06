A Deftones-dalok nem valók a napfénybe – experimentális metal Budapesten

A Deftones-hoz sötétség kell és a benne úszó fények

Ezen a ponton már én sem bírtam ellenállni és teljesen a tömeg elejére szivárogtam. Oda, a hatalmas színpad és a fölém magasodó óriási kivetítő árnyékában, ahol teljesen beborított ez a szédületesen technikás zene. Végre egészen magával ragadott a koncert. Amikor elkezdődött az esti szürkület, akkor kezdett igazán felfelé ívelni az este. Ezzel együtt a zenészeken is ekkor éreztem leginkább a lelkesedést. Az énekes, Chino Moreno meg is jegyezte, hogy milyen csodálatos ez a nyári este, pláne így, a hét végéhez közeledve. És valóban, a már ráadásblokk részét képező 7 Words-nél járatta maximumra a koncertet a zenekar és a közönség is.

Fotó: Rosta Márk/Budapest Park

Megváltozott világlélek – megváltozott koncerthangulat

Ezen a ponton jutott eszembe valami, amit leginkább a korszellemmel tudok magyarázni.

Manapság más a koncertek hangulata, mint öt, tíz vagy tizenöt évvel ezelőtt volt.

És ez nem stílusfüggő. Poptól metalig minden produkcióra igaz. Mintha az, ami körülöttünk zajlott az elmúlt években (Covid), és ami még most is súlyként nehezedik ránk (háború), rányomná a leheletét a koncertek atmoszférájára is. (Itt érdemes elgondolkodni azon is, hogy Stephen Carpenter, a zenekar alapító-gitárosa a teljes Spring Tour névre keresztelt körutat kihagyta, arra hivatkozva, hogy nem szeretné átlépni az USA területét a világ jelenlegi helyzetét tekintve.)