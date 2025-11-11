Rendkívüli

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás – Kövesse nálunk élőben!

A legrangosabb brit irodalmi elismerést nyerte el a magyar származású író, Dua Lipát is lenyűgözte

A zsűri elnöke szerint még sosem olvashattunk hasonlót. David Szalay Flesh című regénye állítólag kifejezetten megrázó, de mégis élvezetes.

Német Dániel
2025. 11. 11. 15:55
Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ/AFP Forrás: ANADOLU
A Montréalban született magyar származású író, David Szalay nyerte el a 2025-ös Booker-díjat a Flesh című regényével. A szerző hatodik műve a fiatal éveitől a középkoráig követi nyomon egy István nevű férfi életét, aki katonának áll, elhagyja Magyarországot, majd Londonban köt ki, ahol szupergazdagoknak kezd dolgozni. A kötet mások mellett a férfiasság, az osztályhelyzet, a migráció, a traumák és a szexualitás témakörét vizsgálja.

David Szalay
David Szalay Flesh című regényének borítója. Forrás: Molly.hu

Ilyet még soha nem olvastunk. Sok szempontból sötét könyv, de olvasni igazi élvezet

 – nyilatkozta Roddy Doyle, a zsúri elnöke, aki 1993-ban maga is elnyerte a díjat. 
David Szalay hétfő este a londoni Old Billingsgate rendezvényhelyszínen vehette át az elismerést, amely – mint a Guardian cikkéből kiderül – ötvenezer fontos, azaz közel 22 millió forintos pénzjutalommal is jár.

A könyv Dua Lipa tetszését is elnyerte: az énekesnő a saját podcast műsorában beszélgetett a szerzővel.


 


 

