A legrangosabb brit irodalmi elismerést nyerte el a magyar származású író, Dua Lipát is lenyűgözte

A Montréalban született magyar származású író, David Szalay nyerte el a 2025-ös Booker-díjat a Flesh című regényével. A szerző hatodik műve a fiatal éveitől a középkoráig követi nyomon egy István nevű férfi életét, aki katonának áll, elhagyja Magyarországot, majd Londonban köt ki, ahol szupergazdagoknak kezd dolgozni. A kötet mások mellett a férfiasság, az osztályhelyzet, a migráció, a traumák és a szexualitás témakörét vizsgálja.

David Szalay Flesh című regényének borítója. Forrás: Molly.hu

Ilyet még soha nem olvastunk. Sok szempontból sötét könyv, de olvasni igazi élvezet

– nyilatkozta Roddy Doyle, a zsúri elnöke, aki 1993-ban maga is elnyerte a díjat.

David Szalay hétfő este a londoni Old Billingsgate rendezvényhelyszínen vehette át az elismerést, amely – mint a Guardian cikkéből kiderül – ötvenezer fontos, azaz közel 22 millió forintos pénzjutalommal is jár.

A könyv Dua Lipa tetszését is elnyerte: az énekesnő a saját podcast műsorában beszélgetett a szerzővel.







