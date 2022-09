Egy ismerős arc: Nyerges Attila

Az Alexandra Kiadó gondozásában jelenik meg Egy ismerős arc címmel az elmúlt két évtized egyik legmeghatározóbb magyar zenészének életrajzi kötete. A könyv ajánlójában az énekes-dalszerző rendkívüli életútját emelik ki: „Egyenes gerinccel – talán legjobban ezzel a hitvallással lehetne jellemezni Nyerges Attilát, az Ismerős Arcok frontemberét, aki elvei mellett mindig kitartva, hosszú évtizedek munkájával jutott a csúcsra zenekarával, és alkotta meg a határon inneni és a határon túli magyarság összetartozását hirdető Nélküledet.

A kommunizmusban sokat szenvedett családja örökítette rá az életében meghatározó szerepet játszó polgári-konzervatív szemléletet, és már egészen kis korától fogva ennek megfelelően éli életét.

A gyermekkorában belé ivódott vidéki tisztesség és a fővárosi lehetőségek gazdagsága egészen kivételes elegyet hozott létre. Ennek köszönheti sikereit, és a szüleitől, nagyszüleitől örökölt tartás nem hagyta elsüllyedni a rendszerváltozás után ölünkbe hullott nagy szabadságban. Az Egy ismerős arc oldalain Nyerges Attila nyíltan mesél élete tragikus eseményeiről, sorsfordító erdélyi útjáról és súlyos motorbalesetéről.”

A kötetben nem csupán Nyerges Attila vall magáról, hanem zenésztársai is megszólalnak. Az ő történeteikből rajzolódik ki a hiteles kép az összmagyarságot megszólító dalok szerzőjéről: meglehetősen zárkózott személyiség, viszont akit egyszer közel enged magához, amellett tűzön-vízen át kitart. Az Egy ismerős arc már előrendelhető az Alexandra Kiadó és a Moobius oldalain.

Idén jelent meg az Ismerős Arcok Utolsó című lemeze, melyen erősen érződik az 1980-as évek hatása. A zenekar tagjai akkor voltak fiatalok, és engedték, hogy a nosztalgia beszűrődjön a dalokba is. Nemrég elkészült a lemez egyik legerősebb dalának, a Nyolcvanas éveknek a videóklipje. „És a hazugságok szemétdombján felnőtt egy nemzedék, / vízágyúból kapták újra a múlt üzenetét” – hallhatjuk a klipben, sok kellemes emlék felidézése között. Hogy született ez a dal?– kérdeztük a szerzőt.

– Ez egy nagyon boldog időszak volt sokunk számára – mondta Nyerges Attila. – Én azokban az években voltam kölyök, s lehetett ez bármilyen rossz és furcsa korszak is, az ember a gyerekkorára úgy emlékszik vissza, mint egy csodára, függetlenül a körülményektől. Olyan dolgokat sorolok fel benne, amik bennem ilyen-olyan okoknál fogva megmaradtak azokból az évekből. Azokat a témákat is feldolgoztuk a dalban, amelyek nem pozitív élményre épülnek.

Máig élesen emlékszem például arra, amikor lelőtték John Lennont; ültem a Skodában apám mellett a Szentendrei úton, és hallottuk a rádión, mi történt. Vagy ott van például Bobby Sands, a Kossuth rádió akkoriban mindennap bemondta, hányadik napja éhségsztrájkol. Ő is kap egy sort a szövegben. Ez az időszak folyamatosan bennem élt. A klip hosszas egyeztetések után lett ilyen. Nálunk sokkal fia­talabbak készítették, akiknek a nyolcvanas éveket el kellett magyarázni. A szöveg mellé egy használati utasítást is adtam, hogy hol keressék, ha látni szeretnék, amiről beszélek. Sokan nem is tudják, miről szól a dal, a klip képei segítenek a megértésében – foglalta össze az énekes.

A nyári turnéjukról is beszélgettünk, az ország különböző településein, de Erdélyben és a Felvidéken is felléptek ezen a nyáron. Egy jelentős állomás volt a zenekar életében augusztus 19-én a zalaegerszegi koncert, amikor a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarral közösen léptek fel. A kedvezőtlen időjárás-előrejelzésre tekintettel a koncertet a főtér helyett az Art Moziban tudták megtartani, így sokan csalódtak, hogy nem vehettek részt rajta.

– November 25-én megtartjuk a koncertet az Erkel Színházban a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarral és meghívott vendégekkel közösen – mondta Nyerges Attila. – Tegnap sikerült megállapodni a Duna Televízióval, rögzítik, és karácsony előtt a televízió nézői is láthatják ezt a koncertet – tette hozzá.

Borítókép: Nyerges Attila (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)