Érték és nyitottság

– Új, inspiráló dolgok születtek, a Cziffra Györgyre emlékező graffitivel és virágkompozícióval például azokat is sikerült elérni, akik egy zeneakadémiai koncertre nem mennek el – fogalmazott Balázs János, aki az emlékév tervezésekor az értéket és a nyitottságot határozta meg az eseménysorozat filozófiájaként. A nyitottság jellemezte a koncertek zenei műfajainak sokszínűségét, a programok változatos összeállítását. Az emlékévben is teret kaptak a fiatal tehetségek, akik Bécstől Prágán át Londonig mutathatták be tudásukat a közönségnek.

Balázs János elmondta, hogy az összefogás erejével számos nemzetközi projekt jött létre az emlékévnek köszönhetően, amelyek a jövőben is folytatódnak. Cziffra élete utolsó szakaszában Senlis mellett több országban hozott létre alapítványt a fiatal művészek támogatására, amelyből napjainkban a senlis-i Fondation Cziffra és a bécsi Cziffra Stiftung működik. Elsőként velük karöltve, majd ezt követően több nemzetközi és hazai szakmai szervezettel közösen hívtak életre jelentős eseményeket.

Emellett az MMA MMKI-val együttműködésben rendezett konferencián a legfrissebb kutatási eredményekről számoltak be, amelyről online kiadvány készült. A Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversennyel együttműködve, azáltal, hogy a versenyprogramban kötelezően elő kellett adni egy Cziffra-átiratot, számos fiatal repertoárjába kerültek be ezek a művek. Cziffra Györgyre emlékezve Eötvös Péter megkomponálta munkássága első zongoraversenyét Cziffra Psodia – Versenymű zongorára és zenekarra címmel, amelyet azóta Budapesten, Párizsban és Genfben is bemutattak.

Komoly nemzetközi elismerést is hozott az emlékév: Balázs János ImprovisArt című, többek között a saját átiratait is tartalmazó lemeze elnyerte New Yorkban a Music International Grand Prix első helyezését és a közönségdíjat is.

Balázs János arról is beszélt, hogy az emlékév magyarországi zárásaként november 5-én, Cziffra György 101. születésnapján Lakatos Mónika énekesnővel, Dresch Mihály fúvószenésszel és Szakcsi Lakatos Béla zongoraművésszel együtt ad koncertet, amelyen a klasszikus zene, a dzsessz, a népzene, a világzene és az autentikus cigányzene különleges fúzióját hallhatja a közönség a Zeneakadémia Nagytermében.

Borítókép: Balázs János (Fotó: Teknős Miklós)