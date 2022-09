Ha Várkert Bazár, akkor Ifipark

Csokival felemlegettük a szolidaritási rockfesztivált, azt az 1978. október 15-ét, a BNV B pavilonjában, ahol a Mini, a P. Mobil és a Piramis léptek fel, ebben a sorrendben. (Előző nap a Color, az LGT, a Neoton Família és a V’ Moto Rock, de ez most mindegy, mivel azon a bulin nem tettük tiszteletünket.) Csoki nem emlékezett, hogy P. Mobil volt a Piramis előtt, én pedig a Piramisra nem, mert arról – jó mobilosként – eltávoztam.

Tizenegy nappal később a Láng Művelődési Házban a Magyar Rádió rögzítette a P. Mobil koncertjét (meg az Apostolét is – ami most szintén mindegy), ez lett volna a banda első nagylemeze, ám nem lett, tudniillik csak 1999-ben jelenhetett meg. A Piramis kiadhatta a lemezeit. Igaz, A nagy buli című koncertalbumnak mindössze az egyik felét engedélyezte a lemezgyár, 1979-ben. Rá három évre a zenekar feloszlott. Egy évtized múltán újra összeálltak néhány nagy buli erejéig.

2009-ben kezdődött a máig tartó új, hosszú fejezet, amikor a három alapító tag – Závodi János, Gallai Péter és Köves Miklós – mellé csatlakozott Nyemcsók János énekesnek.

– Azt megelőzően a Piramix elnevezésű tribute-zenekarban játszhattam Som Lajossal, amikor meghívtuk a Piramis legénységét – elevenítette fel Csoki, megjegyezve: az új tagok – Vörös Gábor, Vilmányi Gábor és Nyemcsók Bence ­–, a „fiatalok” mind Piramis-rajongók. Fia, Bence 2014-ben érkezett a 2019 szeptemberében elhunyt Gallai Péter mellé, majd vette át a billentyűs szerepét.

Bence édesapja első ízben a rádióban hallott Piramist, rögvest a két ikonikus dalt, a Szállj fel magasra és a Becsület címűeket.

A Becsületet hallva nem akartam elhinni, hogy magyar banda ilyen húzós nótát játszik

– emlékeztetett az énekes, akinek a Piramist megelőzően a Skorpió volt a kedvenc bandája. Úgy kezdődött a Skorpióval, hogy a kis János iskolába menet látta a plakátjukat, „milyen jó fazonok” – mondta magában, aztán hazaérve, a Táskarádió című műsorban leadták A rohanást. Ennek hallatán a kis Csoki elégedetten bólogatott: „Milyen jól választottam.”

A Piramis feloszlását követően a Karthago töltötte be a Nyemcsók János rock and roll lelkében keletkezett űrt.

– Ebbe a két zenekarba készültem énekesnek – vallotta be. Mi több, beavatott egy jó sztoriba. Tizenhat éves volt, amikor egyik barátja felhívta Frenreisz Károlyt, mondván, talált a Skorpiónak egy nagyon jó énekest. „Nálam nincs jobb” – felelte tömören a zenekarvezető. Így aztán Csoki saját együtteseket alapított, mint a nyolcvanas évek végi Fix glam rock formációt.

Ma a negyvenhét esztendős Piramis bulijaira már az unokákkal érkeznek az egykori rajongók, netán a valamikori Piramis őrsök (mert bizony ilyenek is voltak) valamelyikének úttörő tagjai. A szocializmusban Csoki rendszeresen látogatta az Ifiparkot.

– Sőt a senki által nem ismert Boutique zenekarommal felléptem a nyolcvanas évek elején. Az az egy koncertem volt, illetve már kettő, mert három éve a Piramissal ott játszottunk a Nagy buli 40. évfordulóján.

­– Én ott voltam az eredetin… – szóltam közbe.

– Én is – mondta Csoki.

– És a karácsonyin is… – tromfoltam rá.

– Én is – vont vállat az énekes, aki végigénekelte a bulikat, és azt mondta az akkori barátnőjének, hogy minden vágya a Piramisban énekelni.

Hát, vártam rá harminchárom évet, negyvenet pedig, hogy a Nagy buli helyszínén fellépjek. Nagy dolog, hogy bizalmat szavaztak nekem a fiúk, én pedig igen nagy alázattal teszem a dolgomat

– mondta.

Az új Piramis méltó a nevéhez, amennyiben negyvenállomásos turnén vannak túl az idei szezonban.

A sofőr a volánnál pedig nem más, mint aki 1975-ben volt. A felvetésemre, mely szerint furcsa lehet egy olyan csapatban muzsikálni, énekelni, amelyik nem ír új dalokat, megnyugtató felelettel szolgált Nyemcsók János.

Akkora a repertoár, hogy bőven lehet cserélgetni a számokat. Ráadásul nem írtak soha egyetlen rossz nótát sem, főleg a lassú dalok meghatározók

– tette hozzá.

– Apropó, kivel énekli a Szállj fel magasra címűt? – érdeklődtem.

– A fiammal – hangzott a válasz.

– Édesanyám mondta: már csak ezért az egy dalért Kossuth-díjat érdemelt volna Gallai Péter. Egyetértek édesanyámmal – szögezte le az énekes.