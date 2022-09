Hogyan látják Trianont a szlovákok?

A 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál nevében is jelzi (meg persze hagyományaiban is hordozza), hogy nemcsak a hazai, de a külföldi irodalmat is látóterében tartja. Minden évben van azonban egy kiemelt vendég, s ez ebben az esztendőben Szlovákia, illetve a szlovák irodalom.

Egy híján harminc szlovákiai szerzőt és új könyvét mutatja be a rendezvény. A szomszédos ország irodalmának több alkotója a magyar olvasók előtt is ismert és kedvelt író, másokat most ismerhetünk majd meg. Az idősebb nemzedékből Peter Balko, Silvester Lavrík, Michal Hvorecky, Katarína Kucbelová, Jana Juránová, Jozef Karika könyveit olvashatjuk, míg az új generációtól Nicol Hochholczerová, Dominika Madro, Alena Sabuchová, Jana Bodnárová, Andrea Gregusová, Eva Urbanová könyveire érdemes figyelni.

A szlovák főváros lakóinak történeteiből szőtt regény A soknyelvű Pozsony nyomában. A magyarok és szlovákok egymásról alkotott véleményeit mutatja be a Feleselő képek. A Diadal és katasztrófa című kötetből azt tudhatjuk meg, mit gondolnak Trianonról a szlovák atyafiak. De hogy valami könnyedebbet is megemlítsek, megjelenik a misztikus thrillerként beharangozott A hasadék című kiadvány is.

A könyvvásárra kiadott huszonkilenc szlovákiai kötetet olyan magyar szerzők mutatják majd be, mint Závada Pál vagy Németh Gábor. Szlovákia könyvesstandját a szlovákiai vendégekkel együtt az író házaspár, Dragomán György író és Szabó T. Anna író, költő nyitja meg.

A négynapos rendezvény honlapján olvasható, hogy „a díszvendégség további sajátossága, hogy a szlovák szerzők mellett több programban részt vesznek az ország magyar irodalmi életének képviselői – írók, költők, irodalomtudósok – is, köztük Németh Zoltán és N. Tóth Anikó.”