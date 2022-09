Itt dőlt el az ország sorsa

Most hétvégén is vívókarámmal, íjászattal, bajvívással, állatsimogatóval, népi iparművészeti vásárral, középkori játszótérrel, hangszerbemutatóval várják a kicsiket és a nagyokat. A Maszk Bábszínház, a Hollóének Hungarica, a Tabulatúra és a Számadó zenekar mellett idén újdonság lesz az előadósátor, ahol Pataki Tamás Hazatért Hungária című munkáját, Bán Mór A Hunya­diak című történelmi filmsorozatot, illetve a Rákosmező és a Királydomb története című köteteket mutatják be. Mindennap délután három órakor a hagyományőrzők megválasztják Hunyadi Jánost Magyarország kormányzójának a rekonstruált királyi sátor előtt.