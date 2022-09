Különleges színházi terek

Az évad tulajdonképpen el is kezdődött, hiszen a már említett Fórum-megnyitón már előadták Szabó Magda Für Eliséjét, amelynek bemutatóját szeptemberre datálja a műsorfüzet. A debreceni kötődésű írónőhöz különleges a színház viszonya. Amellett, hogy műveit állandóan műsoron tartja, többször megszervezte a női alkotókról szóló Magdafesztet, s irodalmi laborját az írónőről nevezte el. Az ígéretes feltételekhez ígéretes műsorterv is készül, amely a színházlátogatók széles rétegének kínál újdonságokat amellett, hogy a régebben bemutatott sikerdarabokat is műsoron tartja.

A Für Eliséről érdemes tudni, hogy előadásai a 350 nézőt befogadó Latinovits Zoltán Teremben lesznek láthatók, csakúgy, mint a legtöbb bemutató.

A skála széles: dráma, vígjáték opera, operett (közöttük Az öreg hölgy látogatása, a Függöny, fel!, Névtelen csillag, Idomeneo, Mágnás Miska) is szerepel a műsoron, s névadója előtt a Csokonai című zenés hommage bemutatásával adózik a teátrum. A Lázár Ervin-program részeként az ifjabb korosztály is belépést nyerhet az új szentélybe, akinek a Lúdas Matyit és a Nyolckor a bárkánt ajánlja a színház.

A 130 nézőt befogadó, a színház korán elhunyt óriásáról, Kóti Árpádról elnevezett stúdiószínház érdekessége lesz a Ionesco által átírt Shakespeare-történet, a Macbett, amely a hatvanas években keletkezett Magbegy mellett a második Macbeth-feldolgozás. Itt is lesz fiataloknak szánt darab, Arany János Toldijának színpadi változata.

Abszolút újdonság a Csokonai Fórum harmadik tere, az Aszimmetria, amely egy játszóhely és az étterem kereszteződése, fény- és hangtechnikával felszerelt, akadálymentesített helyiség. Benne közönségtalálkozók, beszélgetések, kulturális rendezvények, alkalmi színházi produkciók rendezhetők. Lesz is két ilyen, a #madáchkétszáz és a #petőfikétszáz, amely a két óriás életművéhez kapcsolódik.

A klasszikus színházi épület jövő tavaszi átadása miatt nem meglepő, hogy ide csak két bemutatót terveztek, Verdi Aidáját és Shakespeare Szentivánéji álmát. Nagy viszont a műsoron maradó darabok listája, amely tizenöt sikert tart melegen A Pál utcai fiúktól az Ózon át a Trubadúrig.

Nem akármilyen lesz a felújított nagyszínházi játszóhely. Modern fény-, hang- és színpadtechnikával, többfunkciós forgószínpaddal, kiváló akusztikával várja a nézőket, akik között bátran lehetnek mozgáskorlátozottak, hiszen a színházterem akadálymentesítve lesz, s hallássérültek is, akik számára rendelkezésre áll a korszerű audiotechnikai rendszer.

Borítókép: Jelenet a Für Eliséből (Fotó: Csokonai Színház)