Magyar értékek Temesváron

A temesvári Várbástya Egyesület szervezésében valósult meg a Temesvári magyar napok, amely bemutatkozási lehetőséget ad a helyi közösséget formáló szereplőknek. – Elsősorban a temesvári magyaroknak rendezzük meg a Temesvári magyar napokat, amelynek célja, hogy a közösséget erősítsük. A négynapos eseménysorozatra az itt élő magyarok és románok mellett vártuk például a Felvidékről, Aradról, Szegedről és Budapestről is az érdeklődőket – mondta Tamás Péter, aki arról is beszélt, hogy gazdag programokat állítottak össze, amelyekben többek között politikai, filozófiai műsorok, kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók, történelmi séták, gyerekprogramok, zongorakoncert, kerékpártúra és könnyűzenei nagykoncertek szerepeltek. Vasárnap mutatták be lapunk főszerkesztőjének, Toót-Holló Tamásnak az Aranyhajú hármasok című kötetét.

Tehát idén is a kifejezetten sokszínű kulturális programok jellemezték az eseményt. – Úgy vagyunk nagyon színesek, hogy közben a rendezvénysorozat nagyon magyar, a saját értékein­ket képviseljük. Abban hiszek, hogy minden nép mutassa meg a legértékesebb kincseit, mi ezt tesszük. És érdekes, hogy még a helyi román lakosság is nagyon díjazza ezt – fejtette ki a temesvári magyar konzul.

Mint megtudtuk, a programok közül a nyitógála és a könnyűzenei nagykoncertek voltak a legnépszerűbbek. A szeptember 22-i nyitógálát az impozáns temesvári operában tartották, ahol a Szegedi Kortárs Balett a Carmina Burana című táncjátékot adta elő. Péntek, szombat és vasárnap este a nagykoncertek sokakat vonzottak. A Temesvári magyar napok vasárnap este a Csík zenekar, Presser Gábor és Karácsony János A dal a miénk című koncertjével ért véget. Tamás Péter elmondása szerint a koncertek mellett a gasztronómiai programok és kisebb kulturális események iránt is sokan érdeklődtek.