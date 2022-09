Sokrétű jazz zenék a Liszt-ünnepen

Már a rendezvénysorozat nyitókoncertje is szépen példázza, hogy a különböző műfajok jól megférnek egymás mellett: a Fekete-Kovács Kornél vezette Modern Art Orchestra Liszt Via crucis című művének átdolgozását adja elő a Szent István-bazilika fenséges terében.

A nem mindennapi eseményen a dzsessz és a klasszikus zene olyan kiválóságait hallhatja a közönség, mint a ragyogó amerikai énekesnő, Sherry Williams, a nagyszerű magyar szoprán, Horti Lilla, a komponistaként és orgonaművészként egyaránt kiemelkedő Virágh András Gábor és a modern dzsessz egyik vezető személyiségeként számontartott New York-i orgonista, Brian Charette.

Brian Charette orgonista Fotó: Simon Yu

Ugyancsak Fekete-Kovács Kornél nevéhez fűződik a fesztivál egy másik jelentős koncertje Senza Nome címmel, amelyen a komponista-trombitaművész dzsesszkvintettre és zenekarra írt díjnyertes alkotása is felcsendül a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, a hazai és nemzetközi dzsesszélet nagyszerű szólistái, Szakcsi Lakatos Róbert, Barcza Horváth József és Németh Ferenc, valamint a szárnykürtön és trombitán közreműködő Alex Sipiagin, a tenorszaxofonos Rick Margitza és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara előadásában.

A fesztivál unikális fúziós produkcióinak sorát gazdagítja a flamand–szintó Tcha Limberger és ifj. Sárközi Lajos koncertje a Magyar Zene Házában, amely a tradicionális cigányzene és az autentikus népzene irányából közelít Django Reinhardt világához. A fellépők nem kevesebbre vállalkoznak, mint hogy a kalotaszegi muzsika és a manouche jazz közös univerzumába kalauzolják a közönséget.

A Jazzical Trio a világhírű szopránnal, Miklósa Erikával készül rendhagyó dalprogramra: bár műsoruk gerincét megkerülhetetlen magyar zeneszerzőink – Liszt, Kodály, Bartók – népdalfeldolgozásai és a négyszeres Oscar-díjas német–amerikai komponista, André Previn szerzeményei alkotják, a bostoni Berklee Schoolban végzett zongoraművész, Káel Norbert átiratában a dalok a dszessz hangzásvilágával megfűszerezve, eddig sosem hallott formában születnek újjá. A trió állandó tagjai, Oláh Péter nagybőgős és Lakatos „Pecek” András dobos mellett Kovács Miron csellóművészt is a színpadon köszönthetik majd a fesztivál látogatói.

Miklósa Erika opera-énekesnő Fotó: Németh András Péter

A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben lép fel a jeles amerikai szaxofonos, zenekarvezető és zeneszerző, Ravi Coltrane, aki – noha vezeték- és keresztnevét is világhírű muzsikusok után kapta – egyéni hangjával és megkérdőjelezhetetlen tehetségével írta be magát a modern dzsessztörténetbe. Ez alkalommal egy meglehetősen személyes műsorral készül: nem saját szerzeményeit hozza el a közönségnek, hanem pályafutása során először szülei, John és Alice Coltrane emléke és feledhetetlen zenei öröksége előtt tiszteleg egy egész estés műsorral három kiváló muzsikustársa, a szintén zenészcsaládból származó nagybőgős, Rashaan Carter, a virtuóz izraeli zongorista, Gadi Lehavi és az észak-kaliforniai dzsesszdobos, Elé Howell közreműködésével.

A Liszt-díjas Oláh Kálmán rendszeresen bizonyítja koncertjein, hogy a dzsessz és a klasszikus zene közötti átjárás nem csupán lehetséges, de zenésznek és hallgatóságának egyaránt inspiráló és üdítő kaland. Előadóművészként kísérletezett már mások mellett Bartók és Kodály műveivel, de a fesztivál névadójának életművéhez is szoros szálak fűzik: ezúttal Liszt emblematikus műveire írt reflexióit és parafrázisait ismerheti meg a közönség.

Oláh Kálmán zongoraművész, zeneszerző Fotó: Szalóky Béla

Irigylésre méltóan lezser, játékos és eleven: a francia harmonikás, Vincent Peirani és zenésztársai, az olasz gitáros, Federico Casagrande és a New Yorkban élő izraeli dobos, Ziv Ravitz olykor ringató, máskor sodró lendületű, popos hangzású dalait még azok is könnyedén megszeretik, akiktől a klasszikus dzsessz világa kissé távolabb áll. A zenekar legutóbbi lemezén sajátos hangszerelésben szólalnak meg olyan előadók slágerei, mint a Nine Inch Nails vagy épp Bishop Briggs, akinek elképesztő TikTok-karriert befutott River című opusa kapott helyet a Jokers című, rövidesen a Budapest Music Centerben is hallható albumon.

Az október 7-től tizenhat napon át tartó Liszt-ünnep részletes programjáról az esemény honlapján olvashatnak további információkat, míg a rendezvénysorozat hivatalos blogján exkluzív tartalmak, tematikus olvasnivalók, cikkek, lejátszási listák és érdekességek várják a fesztiválozókat.