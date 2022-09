Liszt Ferencet ünnepeljük ősszel

– Alkotói szabadsága, invenciózus művészete, mélyen megélt magyar identitása, világlátása példaértékű ma is. Éppen ezért a Liszt-ünnep idén is ízelítőt ad a zeneszerző páratlan életművéből, egyúttal számtalan műfajban mutatja meg azt is, kik a XXI. század Liszt Ferencei, akik tudásukkal, újító gondolataikkal, intenzív színpadi jelenlétükkel meghatározzák a jelent és alakítják a jövőt. Ezekre az inspiráló, jövőbe mutató pillanatokra pedig különösen nagy szükség van ezekben a kihívásokkal teli időkben