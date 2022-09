Világpremier és jubileumi koncert a Müpa téli programján

A Sebő-jubileum mellett világpremierre is készül a Müpa. Az intézményben mutatják ugyanis be a Söndörgő, legújabb lemezét, amelynek anyagát Chris Potter dzsessz-szaxofonossal áprilisban rögzítették.

Az együttes megszokott hangzásától eltérő szerzeményeit a Müpa közönsége hallhatja először élőben.



A rendkívüli események mellett természetesen a megszokott minőségi programok is várják a közönséget. A hatvanas évekbeli magyar beatzenét az alternatív rock ütemeivel vegyítő Carson Coma a Budapest Orchestra Project fúvószenekar tagjaival lép fel.

A latin-amerikai muzsikát a Los Orangutanes hozza a Müpába. Fotó: Facebook

Venezuelától Kubáig, Latin-Amerika szinte minden szeglete képviselteti majd magát a Los Orangutanes koncertjén, amelyen a zenekartól megszokott cumbia mellett a latin zene számos formája is teret kap majd. A Jazzműhely következő koncertjén Kaltenecker Zsolt és Markó Ádám dzsesszduója hallható, a fellépésen az áprilisban megjelent, Space Junk című lemezük anyaga hangzik el. Harmadik kiadásánál tart a nagy magyar daloskönyv, vagyis a The Great Hungarian Songbook. Behumi Dóri és Pál Dénes tolmácsolásában a XX. század magyar dalkincsei modernebb hangszerelésben hangzanak el. Visszatér számos, az elmúlt években a Müpában debütált táncprodukció. Ismét látható lesz a FrenÁk Társulat tavasszal bemutatott Secret Off_Man című darabja, újra műsoron lesz a Győri Balett GisL című produkciója, a Duna Művészegyüttes a Mezőség szépséges tájaira röpíti a nézőket. Szintén újra látható lesz a Fesztivál Színházban a Recirquel ember és anyaföld kapcsolatát fókuszba állító My Land című előadása is.

Folytatódnak a korábban elindult sorozatok is. Újabb fejezetéhez érkezik a Müpa filmklubja, amelyben a nézők Réz András vezetésével Federico Fellini rendezői univerzumában kalandozhatnak majd. A Literárium-sorozat soron következő előadásán a József Attila-díjas Solymosi Bálint költői-írói alkotásaiba nyerhet betekintést a közönség.



