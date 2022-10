Balázs János a pápai nyári rezidencián ad koncertet

Rómától húsz kilométerre délre, az Albanói-tó feletti sziklaszirten épült a Castel Gandolfo épületegyüttes, amely a XVII. század első felétől pápai nyári rezidenciaként szolgált egészen 2013-ig. Ferenc pápa elődei itt töltötték a forró nyári hónapokat. Ezen a csodálatos történelmi helyszínen rendezik meg az albanói Liszt Fesztivál idei programsorozatának kiemelt eseményét, a Cziffra György-emlékév koncertjét. Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész október 9-én vasárnap este a pápai épületegyüttes templomában az emlékévre összeállított, átiratokat is tartalmazó műsorából válogat, amellyel ebben az évben elnyerte a New York-i Music International Grand Prix első- és közönségdíját is.