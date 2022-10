Magyarország mint gitárfesztivál-nagyhatalom

– Kevesen tudják, hogy Magyarország gitárfesztivál-nagyhatalom. Ennek története az 1970-es évekre nyúlik vissza: a világ legelső gitárfesztiválját ugyanis 1973-ban Szendrey-Karper László rendezte hazánkban. A rendezvény két hétig tartott, melyre meghívást intézett a világ vezető művészeihez, akik nemcsak koncertet adtak, de tanítottak is, majd a fesztivált ebben a formában hagyományosan kétévente rendezték meg – mondta Eötvös József gitárművész a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál gyökereiről. Hozzátette, hogy a Szendrey-Karper László által útjára indított programsorozat mintájára más ország is szervezett klasszikusgitár-fesztivált, így mára már csak Európában is több mint száz ilyen tematikus fesztiválra látogathatnak el az érdeklődők.

Eötvös József hallgatóként, majd fia­tal előadóként is részt vett a fesztiválon, míg végül 1991-től, Szendrey-Karper László halálát követően 2009-ig a program művészeti vezetőjeként tevékenykedett. Eközben 2006-ban pedig megalapította a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivált.



– Ugyanakkor váratott még magára egy nemzetközi verseny megszervezése. Sokáig gondolkodtunk azon is, hogy melyik város adhatna otthont ennek a rendezvénynek, így mivel a Zeneakadémián tanítok, és ez a hely a zene fellegvára, ez tűnt a legmegfelelőbb helyszínnek. Így indult útjára ez a fesztivál 2014-ben. Felépítése szerint háromévente nagy nemzetközi versenyből áll, a köztes két évben pedig fesztiválprogramot szervezünk. Már az első verseny zajos sikert aratott, mert a második fordulóba került versenyzők mind más versenyek dobogós helyezettjei voltak, és még ezután következett a döntő. Ezt a versenyt azóta már kétszer is megrendeztük, de a köztes években – hogy ne feledje a közönség, hogyan is szól a klasszikus gitár – hétvégi gitárfesztivált szervezünk, melyre meghívjuk a világ vezető művészeit

– mondta a gitárművész.

Idén tehát kilencedik éve várják a szervezők a gitárzene szerelmeseit és az érdeklődőket egyaránt. Az első évben a kubai kortárs zenéé volt a főszerep, de volt már Piazzolla nevével fémjelzett fesztivál, duók, azaz „Párosok” vagy a legendás Grammy-díjasok fesztiválja „Legendák” címmel, s – Eötvös József szavaival élve – a koncerteken még a csilláron is lógtak. Céljuk, hogy a koncertekre becsalogassák a gitárzenében kevésbé jártas közönséget.

– A gitár egy egészen különleges hangszer, mert mindegy, mit játszunk rajta, a hangszer azt mondja, „I love you”. Ezt nem én találtam ki, hanem egy görög gitárművész barátom, s azóta is nagyon szívesen említem ezt a mondását, mert tényleg van benne valami. A klasszikus zene ugyanis gitáron egészen másképp hangzik. Hiszek benne – ami már sokszor be is bizonyosodott –, hogy felkelti a figyelmét azoknak a fiataloknak, akik a klasszikus zenével még nincsenek barátságban, azaz a gitárzene egy hidat jelenthet a populáris és a klasszikus zene között – emelte ki.

Idén a hazai közönség egyik kedvence, a Grammy-díjas David Russell brit gitárművész érkezik a fesztiválra, szólókoncertet ad és mesterkurzust tart.



– Nagyon szerettem volna visszahívni Budapestre David Russellt, aki 2019-ben már vendégünk volt, és a nagyteremben egy óriási sikerű koncertet játszott olyan telt házzal, hogy tudom, sokan nem jutottak be a koncertre. Az invitálásom motivációja az volt, hogy azok is újra élőben hallhassák a művészt, akiket elvarázsolt legutóbb vagy akik eddig lemaradtak róla. David Russell egyébként fiatal korában az esztergomi fesztivál vendége volt több alkalommal, s én részt vettem az egyik mesterkurzusán, és hallottam koncerten is. Néhány évvel ezelőtt felvettem vele a kapcsolatot, s így sikerült elhívnom újra Magyarországra 2019-ben. David Russell a nagy gitárművészek közül a legnagyobb, s nemcsak a gitár vonatkozásában, hanem a klasszikus muzsikusok közül is kitűnik

– hangsúlyozta. Mint fővendég játszik a Zeneakadémia nagytermében november 6-án, vasárnap, november 4-én pedig a Solti György kamarateremben fog nyilvánosan látogatható mesterkurzust tartani hét fiatal művésznek délelőtt és délután is.

– Invitálok mindenkit, hogy látogasson el a kurzusokra, mert a zeneszerető emberek többsége azt gondolja, hogy ez csak a szakmának szól, de ez nem így van. A nemzetközi mesterkurzusra a jelentkezés videós anyaggal történt, s a felvételek alapján válogattuk ki a legkiválóbb fiatal művészeket, akik egy-egy olyan művel jönnek a műsorokból, ami voltaképpen már koncertkész állapotban van. A mesterkurzus elején elhangzó mű a professzor instrukciói alapján a kurzus végére egy sokkal koncertérettebb produkcióvá alakul. A közönség pedig ezt a folyamatot követheti végig, s rendkívül izgalmas, milyen zenei, emberi, előadói szempontok alapján gondolkodik egy-egy nagy hatású mester, mit és hogyan ad át a fiataloknak – tette hozzá.

Megismerhetjük a szintén nemzetközi hírű horvát Zoran Dukic különösen érzékeny és színes gitárjátékát is, s a fesztivál vendége lesz a Montenegrin gitárduó is.

– Zoran rengeteg versenyt nyert, rakétaszerűen indult el a karrierje. Olyan kisugárzású, olyan előadói és zenei intenzitású ember, aki mindenkit lehengerel a koncertjén. Feledhetetlen élmény a játéka, melyet november 5-én, szombaton hallgathatnak meg a látogatók. A nyitókoncerten a Montenegrin gitárduó fog játszani. A duó pillanatok alatt hódította meg a kritikusok szívét, amikor átírták és lemezre vették Bach Angol szvitjeit – mondta Eötvös József gitárművész.

Borítókép: Eötvös József (Fotó: Bach Máté)