Tizennégy helyett tizenhét stáció

Maria de Faykod ezúttal dél-franciaországi, Aups melletti birtokáról érkezett. – A szobraimnak kialakítottam egy szabadtéri múzeumot a műtermem mellett. Nekem fontos, hogy nemcsak a szobrok alakját, hanem a környezetét is én alkotom meg. Én is ott lakom, az érdeklődőkkel szívesen beszélgetek, szívesen megmutatom nekik a műtermemet, ahol dolgozom – sorolta a törékeny művésznő, akiről nehéz elhinnünk, hogy a hatalmas szobrokat képes maga megalkotni.

Nem vagyok egyedül munka közben sem, Jézus velem van

– mondta a szobrász határozottan, amikor felvetődött ez a kérdés.



A lourdes-i jelenés 150. évfordulója alkalmából felavatott, azóta világhírűvé lett, 17 stációból álló keresztút több mint száztonnányi carrarai márványból készült. 2008 februárjában volt 150 éve, hogy a Pireneusokban fekvő ­Lourdes melletti barlangban a kis Soubirous Bernadettnek megjelent a „fehér hölgy”, azaz Szűz Mária. Erre az évfordulóra készült el a lourdes-i kegyhely megrendelésére, sok ország zarándokainak anyagi felajánlásából Maria de Faykod 17 stációból álló monumentális lourdes-i keresztútja.

Az átlényegített márványszobrok a krisztusi szenvedés és feltámadás felfoghatatlan misztériumát közvetítik, reményt és erőt adnak mindenkinek. Ezen a kiállításon a szobrászművész saját, különböző megvilágításban és nézőpontból készített fekete-fehér fotóin a szobrok egyes részletei is láthatók, a stációk­hoz gyűjtött Szentírás-részek pedig elmélkedésre hívják a látogatót. Ahogy a szobrász korábban nyilatkozta: Jézus kínszenvedése, halála – az Atya és a Szűzanya számára is mélységes fájdalom volt, de – nem öncélú, a szenvedés átlényegítésén, a feltámadás misztériu­mán keresztül az emberi lelket felemeli, és Isten irgalmasságán keresztül megerősödik bennünk a hit, a remény és a szeretet. Éppen ezért, amikor a betegek keresztútjának megalkotására megkapta a felkérést,

természetes volt számára, hogy a keresztút hagyományos 14 stációját kiegészítse a feltámadás üzenetével. A plusz három stációval az élő Isten mindenkor és mindenhol meglévő jelenlétét kívánta kifejezni.

Azt, hogy Krisztus ma is él, és reményt és szeretetet ad az embereknek. Az így kiegészített 17 stáció a Lourdes-ba zarándokoló betegek és mozgásukban korlátozottak számára – akik egyben a keresztút mecénásai is voltak – Jézus erejét is közvetíti, és reményt ad nekik.

Én pont azt nem értem, hogy ­miért 14, hogy az ábrázolások miért álltak meg Jézus sírba tételénél, hiszen az egész szenvedéstörténet lényege Jézus feltámadása. Nálam a 15. stáció az ember, jelen esetben Mária felkészülése a feltámadásra, a 16. maga a feltámadás, végül a 17. stáció Jézus megjelenése a tanítványok előtt

– mondta Maria de Faykod. A szobrászművész úgy fogalmazott, számára a műalkotásban az üzenet átadása a cél, az alkotás folyamatát a legszentebb cselekedetnek érzi.

Hiszek az inspirációban, munka közben, az alkotás folyamatában megélem a transzcendenssel való találkozást. Számomra a márvány a legszebb anyag. Az átlátszósága, a benne csillogó kis kristályok, a fény játéka rajtuk, a finomság, a részletek kiemelhetősége. Viszont ha csupán az anyag szépségére törekednék, egy szépen lecsiszolt márványra, akkor az csupán egy tárgy maradna, spiritua­litás nélkül. Éppen a szellemi által tudom átlényegíteni az anyagot. Így tudom a befogadó figyelmét is a formán túl az égi felé irányítani. Időnként úgy érzem, hogy nem is én formálom az anyagot, hanem egyfajta szellemi inspiráció mozgatja a kezemet.

