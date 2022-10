Túlvilági noir kapta a Booker-díjat

A szűkített listán szerepelt még az angol Alan Garner Treacle Walker című regénye, az ír Claire Keegan mindössze 116 oldalas Small Things Like These című könyve, a zimbabwei NoViolet Bulawayo Glory című könyve, az amerikai Percival Everett The Trees című regénye, valamint a szintén amerikai, Pulitzer-díjas Elizabeth Strout szerelemről, magányról, veszteségről szóló Oh! William című könyve. A szűkített listára felkerült, de nem díjnyertes szerzők egyenként 2500 fontot (1,16 millió forintot) kapnak, és könyvük különleges kötésben jelenik meg.