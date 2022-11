A gótika bűvöletében

Zsófia, Eszter, Máté, apa és anya – kevesen tudják, hogy a 2021-ben Nemzeti Érték címmel kitüntetett ZEMA márkaneve mozaikszó, mely mögött a tulajdonosok gyermekeinek neve áll, s már ez is sejteti, hogy családi vállalkozásról van szó, ehhez híven minden termékük saját tervezésű és kivitelezésű. A család újfehértói székhelyű, míg az üzemük Pálházán működik. Fenséges, aprólékosan kiművelt ékszerkölteményeik bemutatásához pedig aligha lehetett volna alkalmasabb helyszínt választani, mint a Vajdahunyad várát, azon belül is a Magyar Mezőgazdasági Múzeumot. Úgy éreztem, nem is bemutatóra érkeztem, hanem bálba: finom szövetű női ruhák suhantak el mellettem, halk zene szólt, s a hangulatot tovább fokozta a pezsgőspoharak lágy koccanása. Amikor mindenki helyet foglalt, megkezdődött egy varázslatos stílusutazás, melyben moderátorként Csisztu Zsuzsa működött közre.

A show három pillérre épült: az első körben a gótika stílusjegyeit hordozó tekintélyes méretű és formájú ékszerek kaptak hangsúlyt, másodszor a stílusok „felbomlásának”, illetve kavalkádjának lehettünk tanúi, majd pedig a jövőre reflektáló kollekciót csodálhatott meg a közönség.

Papp Erzsébet tervezőként elmondta, hogy ezt a jövőt békésnek és örömtelinek képzeli el, tehát az ékszerek is ezt tükrözik. S valóban, a fekete és az erős tónusú színek domináltak a bemutató első részében. A fülbevalókon és medálokon festett gótikus ablakokat láthattunk, de az összes nyaklánc és a gyűrű díszítettsége is ennek jegyeit hordozta magán. Extravagáns látványt nyújtott a kifutón időnként meg-megjelenő, choker nyakláncok hangulatát idéző vastag, különböző – például mogyoróbarna vagy éppen tengerkék – színű szöveganyagra applikált porcelán ékszer.

A stílusok kavarodása – ahogy szokták volt mondani, egy jó vásárban minden van – káprázatos szín- és formagazdaságot tárt elénk: ezüst, arany, piros, zöld, kék, fehér és még hosszasan folytathatnám a sort alapú költeményeket mutattak be a modellek és a hírességek. S hogy milyenek a vidámsággal teli jövőre reflektáló ZEMA-ékszerek? Nos, a domináns színek a fehér, s a pasztell, azaz a cukorkaszínek, a vattacukor-rózsaszín, a sárga, a felhőkék voltak. Lendületes és a friss, lágy tónusú kiegészítők, s egyben ellenpólusai is az első blokk tervezéseinek.

A ZEMA bemutatóján felvonultatott női és férfiékszerek formája és motívumai korántsem csak egy üres stílusjáték, korántsem csak szép, ennél sokkal több: magukban hordozzák a tervező vízióját és tanúbizonyságot adnak egy, a művészettörténeti irányzatokat jól ismerő, s azokkal bátran, de tisztelettel kísérletező alkotói attitűdről is.

Borítókép:A show (Fotó: Kurucz Árpád)