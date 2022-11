Az év legjobb tiniknek szóló mozifilmjei

Filmes előadások, interaktív programok mellett két napon át az év legjobb, kamaszoknak szóló egész estés, rövid- és animációs filmjeit vetítik a Corvin moziban, a Cinemira nemzetközi gyerek- és ifjúságifilm-fesztiválon, november 18–20-ig. Az egyetlen hazai filmfesztivál, amely kifejezetten a fiatal közönségnek szóló filmeket mutat be. Ezen a hiánypótló rendezvényen a világ legkiemelkedőbb fiatal közönségnek szóló rövidfilmjei és mozifilmjei jelennek meg, melynek döntő többsége először látható Magyarországon. A Cinemira versenyprogramjában 11 országból több mint harminc rövid kisjátékfilm és animációs film versenyez a legjobb filmnek járó Aranymókus-díjért.



Az 5. évfordulóját ünneplő fesztivál idén külön célozza meg a 13+-os korosztályt a Cinemira Teen hétvégével.

Az esemény kiemelt vendége lesz a Stranger Things magyar rendezője, Antal Nimród, akivel közönségtalálkozót szerveznek, és az Eufória című sikersorozat magyar vonatkozású kulisszatitkai is kiderülnek. A legjobb magyar rövid ifjúsági film fődíjáról több ezer diák dönt. A fesztivál nyitófilmje a Berlinale Generation díjnyertes A Stand up királynője című svéd film, amelyet a Cinemirán láthat először a magyar közönség. A Cinemira Teen versenyfilmjei a kamaszok mindennapjait érintő témákat dolgozzák fel, mint a szerelem és szakítás (Paradicsommadár, Klíma, Perfect Match), a mentálhigiéné (Nyári zápor, A mélyben semmi szép nincs), a történelemmel való szembenézés (A Szajna könnyei, Elzárva a fénytől, Tisztességes német iparosmunka, Még emlékszem), a családon belüli bántalmazás (A kés, Az árnyjátékos meséje). az áldozathibáztatás és az önmagunkért és egymásért való kiállás fontossága (Elvitelre lesz, Egy csapat vagyunk).



Három kiemelkedő európai ifjúsági mozifilm is látható a Cinemirán.

Először láthatja az itthoni közönség a Cannes-ban is díjazott Olga című svájci filmet, amely az ukrán háború előzményeként is számontartott Euromajdan idején játszódó fordulatos dráma. Vetítik a 21. századi „legyek uraként” is aposztrofálható Semmi című dán filmet is, amely Janne Teller azonos című nemzetközi bestsellerének filmfeldolgozása. A dán regény hatalmas vitát váltott ki: előbb betiltották hazájában, majd kötelező olvasmánnyá tették az iskolákban. A Cinemirán a diákzsűri is képviselteti magát, így a legjobb magyar rövid ifjúsági film díjáról idén először több ezer középiskolás diák dönt. A legjobb animációs rövidfilm és a legjobb kisjátékfilm díjazottjairól neves szakmai zsűri szavaz. Így Kárpáti György Mór filmrendező, Olasz Renátó rendező-színművész, Szakonyi Noémi Veronika rendező- producer, Darabos Éva animációs rendező, a 2021-es Cinemira Teen fődíjasa, Herczeg Zsófia fesztiválforgalmazó, animációs szakújságíró és Pálfi Zsolt, animációs filmrendező. A szervezők fontosnak tartják, hogy a gyerekek és kamaszok a filmnézés mellett maguk is alkossanak, ezért idén is meghirdették a 13-19 éves kamaszoknak szóló videópályázatot. A videóversenyre több mint 90 alkotás érkezett. A döntős filmeket a fesztiválon mutatják be, a nyertesekről neves szakmai zsűri – Szirmai Gergely, Puskás Peti, Hollósi Jázmin, Lampert Benedek, Magyarósi Éva – dönt majd, akikkel a fesztiválon személyesen is találkozhat a közönség. A fesztivál interaktív, így a fiatal közönség betekintést nyerhet a filmkészítés rejtelmeibe, találkozhat a legkiemelkedőbb kortárs filmes alkotókkal, a fiatalok kipróbálhatják magukat színészként igazi filmes castingon vagy bepillantást nyerhetnek a filmes smink- és maszkmesterség világba. A további programok elérhetők a Cinemira honlapján.

Borítókép: Ifjúsági film díjazottak (Forrás: Cinemira)