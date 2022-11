Dark-folk dalaival érkezik Budapestre a Rome zenekar

A Rome gyakran foglalkozik történelmi és súlyos témákkal szövegeiben, megspékelve azokat a világirodalomból vett elemekkel. Találhatunk idézeteket a dalokban Brechttől Jüngerig, Camustól Celine-ig Burroughstól Londonig. Ugyanakkor Reuter nem riad vissza attól sem, hogy kényes, nagyon is aktuális témákat egészséges adag szarkazmussal és kétértelműséggel dolgozzon fel.

A zenekar stílusát “dark folkként” vagy “sanzon noir-ként” jellemzi, amelyben különböző zenei hagyományok is keverednek. Kijelölt példaképeik Jaques Brel és Léo Ferrén sanzonjaikkal, ezek pedig olykor cool rock és wave hatásokkal is találkoznak, mint a Joy Divison és a New Model Army. Reuter dalai – többnyire műfajokon átívelő konceptalbumok részeként – koncertjein összehozza a Wacken-rajongókat, gótokat, punkokat, intellektueleket. A ROME egy egyedi művészi vízió elkötelezettje, a kivülállók és a melankólia nagykövete sötét himnuszain keresztül.

A Rome eleme a folytonos alkotás, 17 éves fennállása alatt eddig 15 stúdióalbumuk jelent meg, de, novemberre már itt is a következő Hegemonikon címmel, amelyről a Solar Caesar már hallgatható is.