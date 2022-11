Fókuszban a Kultúrpajták és a Tündérkertek

Az eseményt Batta András zenetörténész, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója nyitotta meg ma reggel.

– Mi is egy pajta vagyunk, egy megapajta – mondta Batta András, utalva arra, hogy a Magyar Zene Háza egy kulturális közvetítő hely, ahová mindig be lehet jönni. Elmondta, hogy

a kezdetektől azon dolgoznak, hogy a ház magához vonzza a különböző érdeklődési körű embereket.

Majd Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a résztvevőket. Beszédében elmondta, hogy a Magyar Zene Háza egy szimbolikus hely, az építészetben mutatja be mindazt, ami a magyar kultúrának az ereje, az organikusságot. Mint mondta, ez a ház azt is megmutatja, hogyan lehet a magyar kultúra üzletileg is sikeres. Egy fontos bejelentéssel érkezett az államtitkár:

Csák János miniszter úr elfogadta a Kárpát-medencei Kultúrpajta és Tündérkert program védnöki tisztségének betöltésére vonatkozó felkérést

– mondta Vincze Máté.

A Kárpát-medencei Kultúrpajták és Tündérkertek hálózat megálmodói, művészek és neves kulturális szakemberek mutatják be a két nap alatt a komplex projektet és annak elemeit, törekvéseit több panelben, számos perspektívából. A konferencia keretében lehetőség nyílik az elérhető pályázati források ismertetésére, valamint pályázati konzultációra az NKA munkatársaival és pályázatíró szakértővel. A program külön figyelmet fordít a fesztiválpiac aktuális kérdéseire – szervezői, támogatói és művész oldalról egyaránt –, a kultúrdiplomácia lehetőségeire és kihívásaira, de szó lesz a kulturális terek építészeti koncepcióiról is.

Holnap a Magyar Fesztivál Szövetség Fesztiválminősítő programjának keretei között adják át a 2022-ben minősített fesztiválok okleveleit. Ekkor tartják a szövetség tagozatainak párhuzamos műhelyprogramjait. Fókuszba kerülnek holnap a média és kommunikációs csatornák, valamint szó lesz a kistelepülési kulturális piac kihívásairól.

A szervezők igyekeznek teret engedni olyan különleges eseményeknek is, mint az Együtt/Működünk – kártyajáték az értékalapú együttműködések fejlesztésére című workshop, ahol a résztvevők saját csapataik fejlesztésére tanulhatnak új technikákat. Az eseményen neves szakemberek és ismert művészek szerepelnek az előadók között, köztük Szarvas József Kossuth-díjas színművész; Kelemen László, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány elnöke; Lovasi András Kossuth-díjas zenész, Gőz László zenész, a BMC tulajdonosa; Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális diplomáciai főosztályának vezetője; Liber Endre, a Halmos Béla-program kollégiumának vezetője; Sándor Cecília kulturális antropológus, a Kultúrpajta és Tündérkert hálózat szakmai vezetője; Horváth László, a Pajtakult kulturális igazgatója; Borsa Kata, a Fesztiválszövetség elnöke és Mezei Dániel médiaszakember az esemény házigazdája.

