  • Elkezdődött a Budapest Design Week: bemutatkoznak a magyar és közép-európai dizájn legfrissebb irányai
Budapest Design Weekkortárs alkotásokJakab Zsófiadesignkreatívipar

Elkezdődött a Budapest Design Week: bemutatkoznak a magyar és közép-európai dizájn legfrissebb irányai

Október 8. és 19. között tíz városban csaknem kétszáz programmal várja a közönséget a Budapest Design Week, amely a mintegy négyszáz kortárs tárgyat bemutató 360 Design Budapest kiállítással egyidőben nyílt meg ma.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 16:42
Horváth Judit muzeológus tárlatvezetése a Budapest Design Week és 360 Design Budapest megnyitóján Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos a Budapest Design Week mai megnyitóján kiemelte, hogy a dizájnhét eseményeinek összeállításával a szervezők arra törekedtek, hogy mindenki számára elérhetővé tegyék a dizájnt kortól, nemtől és érdeklődési körtől függetlenül.

Budapest Design Week
Jakab Zsófia a Budapest Design Week megnyitóján ismertette a programokat. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Budapest Design Week programjai vidéken is elérhetők

Elmondása szerint 

az eseménysorozat a magyar kreatívipar valódi erejét mutatja meg, azt a hálózatot, amelyben együttműködnek tervezők, műhelyek, oktatási intézmények, gyártók és a közönség.

Mint hozzátette, külön büszkeség, hogy a fesztivál olyan programokat kínál, amelyek nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is mérvadók. A Budapest Design Week egyik legnagyobb értéke, hogy hidat épít a hagyomány és az innováció között. Számos esemény több mint tizenöt éve része a kulturális életnek, ugyanakkor a Budapest Design Week mindig előre is tekint. Kifejtette, hogy idén éppen ezért több felsőoktatási és szakoktatási intézmény, köztük a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Budapesti Metropolitan Egyetem, a Soproni Egyetem és a Budapesti Komplex Szakoktatási Centrum vagy a KREA végzős hallgatói is bemutatkoznak a program részeként diplomakiállításaikkal.

Jakab Zsófia arról is beszélt, hogy a programstruktúra idén is a képző- és iparművészetet, valamint a dizájnipar teljes spektrumát felöleli, hiszen több mint negyven kiállítás mutatja be a kortárs tárgykultúra, az ipari formatervezés és a vizuális művészet legfrissebb irányait, mintegy negyven workshop segíti a gyakorlati dizájngondolkodás élményszerű megismerését, csaknem hatvan performansz, installáció és esemény kutatja a művészet és dizájn határterületeit, továbbá több mint húsz szakmai kerekasztal-beszélgetés és tematikus tárlatvezetés járja körül a dizájn társadalmi és gazdasági szerepét. 

Emellett a programot számos vásárlási lehetőséget biztosító pop-up esemény, nyitott stúdió, díjátadó, filmvetítés, valamint személyes tervezői találkozások is színesítik.

Budapest mellett idén Debrecen, Pécs, Sopron, Győr, Kecskemét, Veszprém, Szentendre, Tata és Balatonfüred csatlakozik a rendezvényhez, amelyek a Local+ szekcióban mutaţják be saját kulturális értékeiket.

Idén egy nyomtatott térkép, az események homlokzatain kihelyezett zászlók és matricák, valamint a hivatalos weboldalon részletes leírások és interaktív térképek segítik a látogatókat abban, hogy saját programtervüket összeállíthassák.

A Budapest Design Week központi kiállítása idén is a 360 Design Budapest a Budai Várnegyedben.

Idén a tárlaton mintegy száz magyar és régiós tervező, valamint kreatívipari gyártó csaknem négyszáz alkotása látható, a magyar és közép-európai dizájn legfrissebb irányait bemutatva. Mellettük a kiállítás külön szekcióban idézi meg Borz Kováts Sándor, a XX. századi magyar formatervezés egyik kiemelkedő alakjának életművét.

Jakab Zsófi arról is beszélt, hogy

a 360DBP oldalán bárki virtuális túrán fedezheti fel a kiállítást, hiszen a 3D-s felületen nemcsak szabadon bejárható a több mint ezer négyzetméteres kiállítótér, hanem az egyes alkotások ismertető tábláira kattintva az érdeklődők közvetlenül a kiállítók oldalaira juthatnak, ahol további tartalmak, információk várják őket.

 


 

