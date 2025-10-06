divatHagyományok Házafolklórdivatbemutatókis feketepályázat

Coco Chanel is megirigyelné ezeket a kis fekete ruhákat

Kis fekete címmel idén is meghirdette országos tervező pályázatát a Hagyományok Háza azzal a céllal, hogy a magyar népi hagyományok gazdag motívum- és formai kincse a kortárs divat nyelvén is megszólaljanak. A pályázatra beérkezett legjobb alkotásokat a nagyközönség október 11-én 17 órától tekintheti meg egy látványos divatbemutatón a Hagyományok Házában. A különleges esemény nem csupán ruhadarabokat mutat be: a modellek, kortárs táncosok és a tér együttesen mesélnek a hagyomány, az alkotói gondolatok és a kreativitás párbeszédéről.

Munkatársunktól
2025. 10. 06. 17:00
Az idei Kis fekete-pályázat darabjai Fotó: Sámson Réka – Simples
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kis fekete, ahogy a Coco Chanel ikonikus ruhadarabjára utaló név is sugallja, továbbra is szimbólum marad: letisztult, mégis kifejező, egy olyan forma, amely hagyományt, identitást és kortárs kreativitást kapcsol össze.

kis fekete
A Kis fekete-pályázat legjobbjai divatbemutatón mutatkoznak be szombaton a Hagyományok Házában. Fotó: Sámson Réka – Simples

A kis fekete népművészeti kontextusban hódít

A Kis fekete-pályázat idei kiírása a „kivetkőzés – újraöltözés” témáját állította a középpontba: az alkotók a magyar népviseletből merítve, annak motívumaival, szabásaival és technikáival tervezhettek kortárs, hordható ruhadarabokat. Inspirációs forrásként a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumának aktuális kiállítása szolgált: a matyó, a kalocsai és a sárközi viseletek gazdag ornamentikája és hímzéstechnikái adtak lehetőséget az újraértelmezésre.

A pályázók két kategóriában nevezhettek: kis fekete ruha teljes öltözék és kiegészítők (például ékszerek, táskák, kalapok, stólák).

Az alapanyagoknak a hagyományos mesterségekhez hűen természetes vagy újrahasznosított anyagokból kellett készülniük. A szakmai zsűri – a fővédnök, Cselényi Eszter, a Celeni márka alapítója, kreatív igazgatója vezetésével – neves tervezők, iparművészek és néprajzkutatók részvételével választotta ki azokat a kreációkat, amelyek leginkább megtestesítik a három fő szempontot: a hagyomány és újraértelmezés, a fenntarthatóság és tudatosság, valamint az élmény és jelenlét hármasát. A zsűri tagjai Molnár-Madarász Melinda divattervező, Meyke, Stumpf Imre női szabó mester, viseletkészítő, Szathmári Ibolya néprajzkutató, etnográfus voltak.

A 2025-ös pályázatra érkező mintegy 120 alkotásból a szakmai zsűri – a forma, funkció, esztétikum és hiteles inspiráció szempontjait figyelembe véve – 38 alkotást választott ki, amelyek bemutatják, hogyan lehet a népművészetet kortárs kontextusba helyezni, új jelentéssel és funkcióval felruházni.

A bemutató koreográfiáját Baranyai Balázs álmodta meg, aki a táncot érzékenyen kapcsolta össze a ruhadarabok szimbolikájával. A modellek és kortárs táncosok nem csupán a ruhákat viselik, hanem történeteket mesélnek el – minden alkotás a múlt, a jelen és a kortárs vizuális nyelvének lenyomata. Az esemény célja, hogy a magyar kézművesség és népművészet ne csak díszítőelemként, hanem élő, hordható formában szólaljon meg, és a hagyományos kultúra új szerepet kapjon a kortárs divatban.

A legjobb alkotásokat felvonultató divatbemutatót szombaton 17 órától tartják a Hagyományok Házában, azt megelőzően, 16 órától pedig díjátadó ünnepségen osztják ki két kategóriában az elismeréseket.

A divatbemutató után a közönség találkozhat az alkotókkal, megtekintheti a ruhadarabokat és közelebb kerülhet a népi motívumok modern újraértelmezésének világához. Az eseményre regisztráció szükséges, amelyet a Hagyományok Háza honlapján tudnak megtenni.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu