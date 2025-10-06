Coco Chanel is megirigyelné ezeket a kis fekete ruhákat

A kis fekete, ahogy a Coco Chanel ikonikus ruhadarabjára utaló név is sugallja, továbbra is szimbólum marad: letisztult, mégis kifejező, egy olyan forma, amely hagyományt, identitást és kortárs kreativitást kapcsol össze.

A Kis fekete-pályázat legjobbjai divatbemutatón mutatkoznak be szombaton a Hagyományok Házában. Fotó: Sámson Réka – Simples

A kis fekete népművészeti kontextusban hódít

A Kis fekete-pályázat idei kiírása a „kivetkőzés – újraöltözés” témáját állította a középpontba: az alkotók a magyar népviseletből merítve, annak motívumaival, szabásaival és technikáival tervezhettek kortárs, hordható ruhadarabokat. Inspirációs forrásként a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumának aktuális kiállítása szolgált: a matyó, a kalocsai és a sárközi viseletek gazdag ornamentikája és hímzéstechnikái adtak lehetőséget az újraértelmezésre.

A pályázók két kategóriában nevezhettek: kis fekete ruha teljes öltözék és kiegészítők (például ékszerek, táskák, kalapok, stólák).

Az alapanyagoknak a hagyományos mesterségekhez hűen természetes vagy újrahasznosított anyagokból kellett készülniük. A szakmai zsűri – a fővédnök, Cselényi Eszter, a Celeni márka alapítója, kreatív igazgatója vezetésével – neves tervezők, iparművészek és néprajzkutatók részvételével választotta ki azokat a kreációkat, amelyek leginkább megtestesítik a három fő szempontot: a hagyomány és újraértelmezés, a fenntarthatóság és tudatosság, valamint az élmény és jelenlét hármasát. A zsűri tagjai Molnár-Madarász Melinda divattervező, Meyke, Stumpf Imre női szabó mester, viseletkészítő, Szathmári Ibolya néprajzkutató, etnográfus voltak.

A 2025-ös pályázatra érkező mintegy 120 alkotásból a szakmai zsűri – a forma, funkció, esztétikum és hiteles inspiráció szempontjait figyelembe véve – 38 alkotást választott ki, amelyek bemutatják, hogyan lehet a népművészetet kortárs kontextusba helyezni, új jelentéssel és funkcióval felruházni.

A bemutató koreográfiáját Baranyai Balázs álmodta meg, aki a táncot érzékenyen kapcsolta össze a ruhadarabok szimbolikájával. A modellek és kortárs táncosok nem csupán a ruhákat viselik, hanem történeteket mesélnek el – minden alkotás a múlt, a jelen és a kortárs vizuális nyelvének lenyomata. Az esemény célja, hogy a magyar kézművesség és népművészet ne csak díszítőelemként, hanem élő, hordható formában szólaljon meg, és a hagyományos kultúra új szerepet kapjon a kortárs divatban.

A legjobb alkotásokat felvonultató divatbemutatót szombaton 17 órától tartják a Hagyományok Házában, azt megelőzően, 16 órától pedig díjátadó ünnepségen osztják ki két kategóriában az elismeréseket.

A divatbemutató után a közönség találkozhat az alkotókkal, megtekintheti a ruhadarabokat és közelebb kerülhet a népi motívumok modern újraértelmezésének világához. Az eseményre regisztráció szükséges, amelyet a Hagyományok Háza honlapján tudnak megtenni.