  • Raphael Audouard: A franciák többsége biztonságra vágyik, és támogatja a szigorúbb migrációs álláspontot
Raphael AudouardFranciaországPatrióták Európáértbűnözési rátamigránsválságillegális migrációmunkanélküliség

Raphael Audouard: A franciák többsége biztonságra vágyik, és támogatja a szigorúbb migrációs álláspontot

Az MCC–MRI Summit nemzetközi konferencián hazai és külföldi szakértők elemezték a migrációs válság elmúlt tíz évének tapasztalatait. A konferencia első napján, szeptember 24-én Raphael Audouard, a PFE (Patrióták Európáért Alapítvány) igazgatója nyilatkozott a Magyar Nemzetnek, és részletesen ismertette az Európa előtt álló kihívásokat, valamint a tömeges migráció gazdasági és társadalmi hatásait.

Sebők Barbara
2025. 10. 09. 5:40
Elengedhetetlen az együttműködés a származási országokkal az illegális migránsok visszaküldéséhez Forrás: AFP
Az MRI Summit első napjának harmadik panelbeszélgetésén Rodrigo Ballester, az MCC Európai Tanulmányok Műhelye vezetőjének moderálásával Raphael Audouard, a Patriots for Europe Alapítvány igazgatója, Zsigmond Barna Pál parlamenti államtitkár és Pedro Dos Santos Frazao, a Chega alelnöke osztották meg gondolataikat a migráció kihívásairól. Raphael Audouard rámutatott, hogy a franciák többsége biztonságra vágyik, és támogatja a szigorúbb migrációs álláspontot. Emellett hangsúlyozta, hogy a migráció származási országokra gyakorolt hatásait is kezelni kell. A panelbeszélgetést követően a Patrióták Európáért Alapítvány igazgatója lapunknak is nyilatkozott.

Raphael Audouard rámutatott, hogy a franciák többsége biztonságra vágyik, és támogatja a szigorúbb migrációs álláspontot
Raphael Audouard rámutatott, hogy a franciák többsége biztonságra vágyik, és támogatja a szigorúbb migrációs álláspontot 
Fotó: Facebook/Mathias Corvinus Collegium

Raphael Audouard a PFE (Patrióták Európáért) Alapítvány igazgatója, aki a napi működésért és szervezésért felel. Tanulmányait a párizsi Sciences Po-n és a londoni King’s College-on végezte, ahol összehasonlító politikatudományból és marketingből szerzett mesterdiplomát. Az alapítvány keretében projekteket fejleszt, és rendszeresen szervez szimpóziumokat, konferenciákat, amelyek a szakmai közösséget és a tudományos párbeszédet erősítik.

Raphael Audouard lapunknak elmondta, hogy Magyarországon való tartózkodása nagyon kellemes élmény számára. „Először a fővárosba látogattam, korábban többször részt vettem CPAC eseményeken. Budapest nagyon szép város, Magyarország pedig igazán vonzó ország” – mondta. Hozzátette, hogy Szegeden most jár először.

A franciák szerint probléma a tömeges migráció

Raphael Audouard szerint ma Európa sok polgára – elsősorban a munkás- és középosztálybeliek – problémaként látja a tömeges migrációt. 

Franciaországban a lakosság kétharmada úgy véli, hogy túl sok bevándorló érkezik az országba, és csökkenteni kellene a számukat. Más országokban, például Dániában még a baloldali szavazók is kezdik belátni, hogy ez komoly kérdés

– mondta.

Raphael Audouard hangsúlyozta, hogy fontos elmagyarázni az embereknek a migráció valós következményeit. 

„Nem arról van szó, hogy ne kellene segíteni a rászorulókon, de meg kell mutatni a gazdasági problémákat: a középosztály és a munkásosztály számára a bérek csökkenését, a munkahelyek megszerzésének nehézségét, valamint a túlzsúfolt iskolákat és kórházakat. Ezek a tényezők valójában rontják az európaiak életminőségét, miközben nem vagyunk képesek megfelelően fogadni ezeket az embereket” – mondta.

Tehát nem arról van szó, hogy ne akarjunk bevándorlókat, hanem arról, hogy kevesebb embert fogadjunk, de jobban. Hiszen ha túl sokan érkeznek, nem lehet őket megfelelően integrálni kulturálisan, gazdaságilag és társadalmilag.

Nyomatékosította, hogy azok számára, akik valóban segítségre szorulnak jelenleg nincs megfelelő integrációs kapacitás.

azok számára, akik valóban segítségre szorulnak jelenleg nincs megfelelő integrációs kapacitás
Azok számára, akik valóban segítségre szorulnak jelenleg nincs megfelelő integrációs kapacitás Fotó: AFP

A migráció következményei a származási országokra nézve

Raphael Audouard rámutatott, hogy a migrációnak nemcsak Európára, hanem az érintett országokra is komoly hatása van. Például Marokkóban a diákok kétharmada Európába szeretne menni. Ha Európa minden, a Közel-Keletről és Afrikából érkező egyetemistát befogadna, az nem segítené ezeknek az országoknak a fejlődését. Egy erős középosztályra van szükség, különösen Afrikában, ahol valójában nincs jelentős középosztály. 

Ha minden, tanulmányait befejező fiatal Európába távozik, az afrikai országok soha nem tudnak kialakítani stabil középosztályt, és hosszú távon fejlődésük ellehetetlenül

– mondta. Raphael Audouard szerint fontos, hogy a migrációról és más kérdésekről szóló közbeszédet az érzelmi indulatok helyett a tényekre és a szakmai érvekre alapozzuk. Mindkét oldal, a baloldal és néha a jobboldal is gyakran pusztán érzelmi alapon vitatkozik. 

Vissza kell térnünk a politikai racionalitáshoz, és tisztán látni, mi a valós helyzet. Például az, hogy a bevándorlás gazdaságilag segíti az országot, nem igaz: Franciaországban egyértelműen többe kerül, mint amennyit hoz

– mondta.

Raphael Audouard hangsúlyozta, hogy a bevándorló közösségekben magasabb a munkanélküliség és a bűnözés aránya, ami további társadalmi problémákat generál. „Ez egy ciklikus folyamat, amelyet érdemes alaposan elemezni, mert a baloldali érvek gyakran pusztán érzelmi alapon épülnek. Bár valóban szükség van munkaerőre, a csökkenő népesség és a nagyszámú munkanélküli bevándorló problémákat okoz, így önmagában nem jelent megoldást” – mondta.

Szeptember 24-én és 25-én az MCC–MRI Summit nemzetközi konferencián hazai és külföldi szakértők vitatták meg a migrációs válság tíz évének tanulságait
A bevándorló közösségekben magasabb a munkanélküliség és a bűnözés aránya, ami további társadalmi problémákat generál (Fotó: AFP)

A szakértő szerint a bevándorlás kérdésében a vitákat a tényekre kell alapozni. „Elemeznünk kell a bevándorláspárti érveket, és tisztázni a tényleges bevándorlószámokat, mert ma rengeteg vita folyik arról, hány bevándorló él Magyarországon, Franciaországban vagy Európában. Csak a tényekre támaszkodva találhatunk megfelelő megoldást erre a problémára” – mondta.

A szakértő szerint Európa számára a migrációs nyomás hosszú távú kezelésében sok dologra van szüksége. Természetesen le kell zárni a határokat, hiszen ma is tömeges illegális bevándorlás tapasztalható. A jövőben csökkenteni kell a legális bevándorlást is. Kiemelte:

Ehhez azonban olyan politikára van szükség, amely például a családokat támogatja, mert ma minden európai országban csökken a népesség, mivel a nők átlagosan kevesebb mint két gyermeket vállalnak.

Raphael Audouard szerint a népességcsökkenés kezelése érdekében Európának több támogatást kell nyújtania a családoknak a gyermekvállaláshoz. „Például Franciaországban az átlagos gyermekszám 1,6, miközben a nők körülbelül 2,3 gyermeket szeretnének. Ez azt jelzi, hogy a valóságban nem tudják elérni a kívánt gyermekszámot. Ha támogatjuk a családokat, csökken a legális bevándorlás iránti szükség” – mondta. Az alapítvány vezetője kiemelte, hogy a legális bevándorlás csökkentése mellett elengedhetetlen az együttműködés a származási országokkal az illegális bevándorlók visszaküldésében.

Ezután szükség van az együttműködésre a származási országokkal, hogy vissza tudjuk küldeni a bevándorlókat, és ezek az országok elfogadják őket. Emellett együttműködésre van szükség a fejlesztés terén is, hogy jó kapcsolat alakuljon ki azokkal az afrikai és közel-keleti országokkal, ahonnan a migránsok érkeznek – egyrészt azért, hogy visszafogadják az illegális bevándorlókat, másrészt azért, hogy ezek az országok fejlődjenek, hiszen a végső megoldás az, hogy Afrika és a Közel-Kelet fejlődik, így megszűnik a probléma

– hívta fel a figyelmet.

Véleménye szerint a legtöbb problémát az okozza, hogy az emberek nem önszántukból hagyják el családjukat vagy származási országukat, hanem azért, mert ők is jobban szeretnének élni. A háború sújtotta területekről menekülők esetében természetesen segíteni kell őket, és támogatni visszatérésüket, ha a helyzet javul. 

Gazdasági okokból elvándorló embereknél viszont az a cél, hogy az emberek otthon maradjanak és hozzájáruljanak hazájuk fejlődéséhez, és ott élhessenek. Az Európai Uniónak nagyobb figyelmet kellene fordítania a származási országokra

– mutatott rá.

A tranzitországok pedig nem szívesen segítenek, hiszen ők is problémákkal küzdenek
Bár Európa ma nyújt támogatást Afrikának, a Közel-Keletnek és Ázsiának, ezek a programok nem működnek hatékonyan (Fotó: AFP)

Elmondta, hogy bár Európa ma nyújt támogatást Afrikának, a Közel-Keletnek és Ázsiának is, de ezek a programok nem működnek hatékonyan. 

Nem arról van szó, hogy ne kellene segíteni a segítséget, de sok támogatás felesleges. Sokkal inkább nagyobb együttműködésre van szükség, átfogó projektek keretében, nem pusztán pénzt adni az országoknak. Gyakran előfordul, hogy a pénz a korrupciós hálózatok zsebébe kerül, legyen szó hivatalnokokról vagy vállalkozókról

– mondta.

Véleménye szerint ezért nagyobb körültekintéssel kell eljárni, amikor jelentős projekteket finanszírozunk egy ország fejlesztése érdekében. Példaként Etiópiát említette, ahol hatalmas beruházásokat indítottak el. Raphael Audouard kiemelte, hogy Afrikában olyan nagy beruházásokra van szükség, mint például a kontinens legnagyobb bárkájának megépítése Etiópiában. 

Az ilyen projektek segítik az afrikai országok fejlődését, erős, regionális hatalommá válhatnak, és elősegítik a szuverenitás, a jólét és a tartós fejlődés elérését

– zárta szavait.

Borítókép: Elengedhetetlen az együttműködés a származási országokkal az illegális migránsok visszaküldéséhez (Fotó: AFP)

