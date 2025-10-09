Raphael Audouard: A franciák többsége biztonságra vágyik, és támogatja a szigorúbb migrációs álláspontot

Az MRI Summit első napjának harmadik panelbeszélgetésén Rodrigo Ballester, az MCC Európai Tanulmányok Műhelye vezetőjének moderálásával Raphael Audouard, a Patriots for Europe Alapítvány igazgatója, Zsigmond Barna Pál parlamenti államtitkár és Pedro Dos Santos Frazao, a Chega alelnöke osztották meg gondolataikat a migráció kihívásairól. Raphael Audouard rámutatott, hogy a franciák többsége biztonságra vágyik, és támogatja a szigorúbb migrációs álláspontot. Emellett hangsúlyozta, hogy a migráció származási országokra gyakorolt hatásait is kezelni kell. A panelbeszélgetést követően a Patrióták Európáért Alapítvány igazgatója lapunknak is nyilatkozott.

Raphael Audouard rámutatott, hogy a franciák többsége biztonságra vágyik, és támogatja a szigorúbb migrációs álláspontot

Raphael Audouard a PFE (Patrióták Európáért) Alapítvány igazgatója, aki a napi működésért és szervezésért felel. Tanulmányait a párizsi Sciences Po-n és a londoni King’s College-on végezte, ahol összehasonlító politikatudományból és marketingből szerzett mesterdiplomát. Az alapítvány keretében projekteket fejleszt, és rendszeresen szervez szimpóziumokat, konferenciákat, amelyek a szakmai közösséget és a tudományos párbeszédet erősítik.

Raphael Audouard lapunknak elmondta, hogy Magyarországon való tartózkodása nagyon kellemes élmény számára. „Először a fővárosba látogattam, korábban többször részt vettem CPAC eseményeken. Budapest nagyon szép város, Magyarország pedig igazán vonzó ország” – mondta. Hozzátette, hogy Szegeden most jár először.

A franciák szerint probléma a tömeges migráció

Raphael Audouard szerint ma Európa sok polgára – elsősorban a munkás- és középosztálybeliek – problémaként látja a tömeges migrációt.

Franciaországban a lakosság kétharmada úgy véli, hogy túl sok bevándorló érkezik az országba, és csökkenteni kellene a számukat. Más országokban, például Dániában még a baloldali szavazók is kezdik belátni, hogy ez komoly kérdés

– mondta.

Raphael Audouard hangsúlyozta, hogy fontos elmagyarázni az embereknek a migráció valós következményeit.

„Nem arról van szó, hogy ne kellene segíteni a rászorulókon, de meg kell mutatni a gazdasági problémákat: a középosztály és a munkásosztály számára a bérek csökkenését, a munkahelyek megszerzésének nehézségét, valamint a túlzsúfolt iskolákat és kórházakat. Ezek a tényezők valójában rontják az európaiak életminőségét, miközben nem vagyunk képesek megfelelően fogadni ezeket az embereket” – mondta.