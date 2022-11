Jubilál a paksi Gastroblues fesztivál

Aligha létezik hazánkban olyan jól dokumentált eseménysorozat, mint a paksi nemzetközi zene-, bor-, illetve gasztrotalálkozó. – Minden évben egy összefoglalót adunk ki a Gastroblues fesztivál koncertjeiből – folytatta a beszámolót a rendezvény főszervezője, hozzátéve, hogy idén mindez kibővült a jubileumi anyagokkal is. A harmincéves évforduló tiszteletére két exkluzív kivitelű kötetet is útjára bocsátottak: az egyik – most először kemény fedelű borítóval

a Harminc fesztivál története hangban, képben, írásban címet viseli. Nyolcszáz, zömében színes és kincset érő fotók a zenei találkozó hazai és nemzetközi fellépőiről magyar, angol, német és orosz nyelvű bevezetővel. Mindehhez mellékelve négy DVD, amely a három évtized legemlékezetesebb koncertjeit, pillanatait dokumentálja a jelennek és majdan az utókornak.



A másik komplex kiadvány ezzel egy időben Harminc fesztivál és harmincöt év klub története címmel látott napvilágot. „Ez a könyv legyen emlék mindazoknak, akik részesei voltak a harminc fesztiválnak, valamint kedvcsináló a következő találkozókhoz” – szól az ajánló, amelyhez csupán annyit tennénk hozzá, hogy a hátsó borító belseje In Memoriam címmel egy olyan CD-t rejt, amely az 1993 és 2022 év közötti koncertek kiemelt eszenciája.

December 3-án 17.30 órai kezdettel lemezbemutató koncerttel, illetve Gastroblues-vándorkiállítással várják a blues, a dzsessz és a rock, valamint a finom ételek és borok rajongóit a paksi Csengey Dénes Kulturális Központba. A kitűnő hangulatról a Stones Sixty Session, a Blues MD, valamint a Tűzkerék xT gondoskodik.

Borítókép: Török Ádám (Fotó: Havran Zoltán)