Könyv Vitézy Lászlóról

A Terror Házában tartott esemény Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos laudációjával kezdődött. „Felülről kaptuk, meg fogjuk szokni” – idézte a kormánybiztos a Leleplezés című film üzemvezetőjét, amely munkáját a rendező a legsikerültebb dokumentumfilmjének tartja.

Vitézy László minden munkájával azt kiáltja, hogy nem fogjuk megszokni, nem szabad elfogadni az igazságtalanságokat. Meg kell mutatni a szocializmus és a diktatúra által tönkretett emberek életét

– fogalmazott Káel Csaba, hozzáfűzve: közel hét évtizedes filmes munkásságának előzménye és indítéka az volt, hogy a szocializmus tönkretette családját, édesapját, nagyszü­leit kisemmizték, egyetemre sokáig nem mehetett. – Medgyessy Éva már a kötet címé­ben is a méltóságért folytatott harcra utal, kifejezve azt, mi a filmezés lényege Vitézy László számára – mutatott rá a kormánybiztos, aki a filmrendező életútja ismertetésekor megemlítette, hogy az 1970-es, 1980-as években a Budapesti Iskola rendezői csoporttal a filmgyárat megújítva, új műfajokat megteremtve, egyszerű dokumentarista és játékfilmes eszközökkel készített filmeket a magyar szocializmus valóságáról.

Káel Csaba köszöntőjét követően Baczoni Dorottya, a XX. Századi Intézet igazgatója beszélgetett Medgyessy Évával és Vitézy Lászlóval. A szerző elárulta: a könyv írásakor sok újdonságot tudott meg a rendezőről. Így megismerte furfangosságát, amellyel kijátszotta a cenzúrát a társadalmi forgalmazás intézményével, valamint megtudta, hogy kitűnően dobol. Vitézy László bevallotta: magára ismert a könyvben.

– A filmgyártás világa korrupt és ócska, a barátok is konkurensek, mert több a felkent ember, mint a pénz – árulta el a rendező, s azt is: ez a szakma őrzi leginkább a népi–urbánus szembenállást. Vitézy László soha nem fogadta el a proletárdiktatúra létjogosultságát.

Mindig tudta, hogy azon az oldalon van a helye, ahol valamit érvényre lehet juttatni az igazságból, amit elsodort a második világháború és az utána következő kommunista rendszer.



Medgyessy Éva a rendező szakmai útjának számbavételekor megemlítette: a műfajteremtő alkotó 2002 után is megharcolta a magáét a visszatérő szocialista uralommal, majd pályafutása utolsó szakaszában, 2010-ben érkezett meg a játékfilmek világába.

A rendszerváltozás időszakának felidézésekor Vitézy László mesélt arról, hogy az Ellenzéki Kerekasztal televíziós közvetítését nem engedélyezte a Magyar Televízió elsőre. – Úgy tűnt, nem Magyarországon akarják eldönteni, lesz-e közvetítés. Végül lett – fogalmazott a rendező, majd emlékeztetett: az új alkotmány preambulumáról vitatkoztak ellenzéki politikusok, amikor Orbán Viktor felpattant, és felolvasta. – És az is lett a preambulum szövege.

Borítókép: Vitézy László, Medgyessy Éva és Baczoni Dorottya a könyvbemutatón (Fotó: Teknős Miklós)