Megmérettek a múzeumok kiállításai

A díjátadó ünnepségen köszöntőt mondott Fabényi Julia, a házigazda mú­zeum főigazgatója, aki kiemelte, hogy a szakmai elismerés mindig fontos, annak is, aki jelölt, és annak is, aki nyer. Majd Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára vette át a szót. Beszédében többek között idézte Rómer Flóris bencés szerzetest, aki régész és művészettörténész is volt, és már a XIX. században felvetette a vándorkiállítás gondolatát. Majd a jó kiállítás ismérveit sorolta, köztük az egyik legfontosabbat: a gondolatgazdag kiállítás bevonja a látogatót, cselekvővé teszi. Végül Bereczki Ibolya, a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnöke szólt az egybegyűltekhez. Elmondta, hogy ajánlás nélkül is pályázhattak idén a múzeumok. Videót és gazdag anyagot is küldeniük kellett a pályázóknak, ez segítette a zsűri döntését.

A cím elnyerésére 17 pályázat érkezett. A bírálóbizottság tagjai: Bajzáth Judit, Deme Péter, Gózon Ákos, Janotka Mónika, Kalla Zsuzsa, Mányi István, Mihalkov György, Rajcsányi Gellért, Vásárhelyi Tamás, valamint nem szavazó tagként Bereczki Ibolya, a Pulszky Társaság elnöke és Katona Júlia döntése alapján 11 kiállítás mérkőzhetett meg a díjért.

A négymillió forint bekerülési költség alatti kategóriában a Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum Sátoraljaújhely Hátsó füves – Egy eltűnő futballvilág képei című meglepő időszaki kiállítása és közösségi tere nyert. Újszerű gondolkodásával, szemléletmódjával és páratlan közösségkovácsoló erejével kiérdemelte az Év kiállítása 2022 elismerést.

A négymillió forint bekerülési költség feletti kategóriában idén három díj talált gazdára: a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyüttese, a sümegi püspöki palota Mennyei ügyek című kiállítása, a zirci Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház Regulyversum – mindent Regulyról című kiállítása egyaránt kiemelkedő alkotás. Mindhárom állandó kiállításban színvonalas tárgyi anyaggal, közérthető, befogadható szövegekkel, változatos szövegbeli és képi közlésekkel találkozhatunk; mindhárom gazdag megszokott és új infokommunikációs megoldásokban, a látogatót megérintő vagy egyenesen megszólító egységekben, mindháromnak van relevanciája a mai látogatók számára is számos más erényük mellett.

Ezért mindegyik egyaránt elnyerte a kitüntető az Év kiállítása 2022 címet.



A virtuális kiállítás kategóriában egyetlen pályázat érkezett, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Lendület Családtörténeti Kutatócsoport közös interaktív virtuális családtörténeti kiállítása, a Sorsfordító. A rendhagyó virtuá­lis kiállítás, amely a storytelling eszközével vonja be a látogatót a 17–18. századi polgári-nemesi férfi és női életutak lehetséges történeteibe, a zsűri elismerését váltotta ki, így megkapta az Év kiállítása 2022 kitüntetést.



A Pulszky Társaság internetes folyóirata, a Magyar Múzeumok Online a díjátadót megelőző időszakban cikksorozatban mutatta be egyenként a jelölt és a díjazott kiállításokat. A díjátadót követően a Pulszky Társaság Kiállítások mozgásban című szakmai konferenciájával folytatódott a program. Érdekes előadást tartott Török Róbert, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó­ipari Múzeum igazgatója az utazó kiállítások tanulságairól és tapasztalatai­ról. Majd a Petőfi Irodalmi Múzeum buszos vándorkiállításairól adtak számot a múzeum munkatársai.

A résztvevők ezután három szekció­ban, a plenáris előadásokat követő kerekasztal-beszélgetések keretében vitatták meg a múzeumi mozgó kiállítások elméleti és gyakorlati lehetőségeit. A konferencia célja, hogy felkutassák e változatos formában rejlő lehetőségeket, és az egyéni, sporadikusan megtapasztalt helyzetekből saját, hazai és ma érvényes narratívát hozzanak létre az állandó mozgásban lévő múzeumi tárlatokról.

Borítókép: A díjazott intézmények képviselői (Fotó: Mirkó István)