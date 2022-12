33 év után új dallal jelentkezett az F. O. System

Az F. O. System noha 1991-ben befejezte a közös zenélést, a rajongóik örömére 2006 óta minden évben összeállnak egy nagyszabású koncertre, hogy megidézzék kultikus dalaikat. Most azonban egy új szerzeményt is kiadtak. A dal alapja a nyolcvanas évek végi kísérletezésből született: – Az eredeti basszusgitár- és dobötletek felhasználásával, valamint rengeteg új zenei ötlet, ritmika, harmónia és az énekdallam hozzáadásával készült 2022-ben. A szöveg is teljesen új, a jelenben íródott, a zenekarunk korosztályát is foglalkoztató érzésekről és gondolatokról – árulja el a dalról Mátyás Attila. – A Mire vársz? egy zenei és stílusbeli időutazás. Az 1980-as évek hangulatából indulva, egészen napjaink modernebb hangzásáig.

A zenekar alapítói, Jerabek Csaba és Mátyás Attila azonban hozzáteszik: habár az új dalnak egyelőre nem terveznek folytatást, a közös alkotómunka igazi élmény volt, a januári koncert pedig remek alkalom lesz arra, hogy végre közönség előtt is eljátsszák a dalt.

A jövővel kapcsolatban így fogalmaz Jerabek Csaba:

Az F. O. egy jelenés, időnként feltűnik, majd elhalványul, és soha nem bizonyos, hogy valaha még előtűnik-e újra.

