Az öt legjobb szilveszteri-film – A Legénylakástól az Adaline varázslatos életéig + videó

Elérkeztünk az esztendő végéhez, ilyenkor minden a buliról, a kikapcsolódásról szól. Akik szórakozóhelyen vagy éppen egy hangulatos házibuliban töltik az év utolsó óráit, azok valószínűleg nem fognak filmeket nézni. De nagyon sokan otthon töltik a szilvesztert, és nyugodtabb, meghittebb körülmények között kívánják búcsúztatni az óesztendőt és ünnepelni az új esztendő indulását. Nekik gyűjtöttünk össze öt olyan filmet, amely szilveszterkor játszódik, illetve valamilyen kapcsolatban áll az év utolsó napjával, az új év indulásával.

5. BÚÉK (2018)

Az ötödik helyre a Goda Krisztina által rendezett, BUÉK című magyar filmvígjáték került. Az alapmű, ami alapján készült a magyar változat, a 2016-os Paolo Genovese által rendezett Teljesen idegenek (Perfetti sconosciuti) című film volt. Szórakoztató szilveszteri film, ugyanakkor elgondolkodtató emberi történetek egész sora tárul fel előttünk. A történet nagyon érdekes. Szilveszter estéjén egy baráti társaság egy játékba kezd: a hívásokat kihangosítva, mindenki által hallhatóan bonyolítják le, az üzeneteket közösen olvassák el és válaszolnak rá. Először kisebb titkok kerülnek felszínre, majd egyre nagyobbak. Ez a komolyra forduló játék próbára teszi a barátságokat, az emberi kapcsolatokat, a szerelmeket egyaránt. A mozi elnyerte a közönség tetszését, 2019-ben elhódította a Magyar Filmakadémia közönségdíját.

4. Szilveszter éjjel (2011)

A negyedik pozíciót Garry Marshall filmje, a Szilveszter éjjel (New Year’s Eve) szerezte meg. A film a jól bevált hollywoodi klisét használja, ami már bevált az Igazából szerelem (Love Actually) esetében. Egyszerre több szálon futó esemény, ahol hétköznapi emberek történetét követhetjük nyomon, akiknek természetesen megvannak a saját problémáik, és mindezt a színes kavalkádot szilveszter napjára kihegyezve tálalják fel nekünk. Jó kis szórakozás, mindenki találhat magának kedvenc figurát, akinek a problémájával, élethelyzetével valamilyen módon azonosulni tud. Ráadásul parádés szereplőgárdát vonultat fel a film: Zac Efron, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Hilary Swank, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro és még Jon Bon Jovi is szerepel a moziban. A szilvesztert otthon, de baráti társaságban a képernyők előtt töltőknek ajánljuk.

3. Szex és New York (2008)

A bronzérmes a méltán népszerű és sikeres sorozatból, a Szex és New York-ból (Sex and The City) készült első mozifilm lett. Michael Patrick King írta és rendezte a történetetet, aki már a sorozat számos epizódjában is közreműködött. Hatalmas bevételt hozott a négy barátnő, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon mozivászonra vitt története. A film nem a szilveszterről szól, de a sorozat fanatikus rajongói bizonyára tudják, hogy miért került be mégis a szilveszteri tematikájú toplistánkra ez a vígjáték. Azonban azoknak, akik nem tudják vagy csak nem emlékeznek rá, felidézzük a film egyik legmeghatóbb jelenetét, amikor Carrie szilveszter éjjel a hatalmas hóesésben átmetrózik Mirandához, hogy együtt legyenek, amikor az új esztendő elkezdődik. Ez a felemelő szilveszteri baráti gesztus repítette az egyébként nagyon profin elkészített filmet toplistánkon a harmadik pozícióba. Igazi sírós, nevetős, papírzsebkendőt igénylő mozi, barátnőknek ajánljuk.

2. Legénylakás (1960)

A második helyen a Legénylakás (The Apartment), az 1960-ban bemutatott fekete-fehér mozi végzett, amit a romantikus vígjátékok nagymestere, Billy Wilder rendezett, aki számos zseniális film mellett a Van, aki forrón szereti (Some Like It Hot) című klasszikust is jegyzi. A mozi egy egyszerű hivatalnok életét mutatja be, aki annak reményében, hogy előléptetik, rendszeresen odaadja szerelmi légyottokra a legénylakását a főnökeinek. Majd ő maga is szerelmes lesz a liftkezelő lányba. Ebből aztán különböző bonyodalmak lesznek, míg végül szilveszterkor beteljesül a két főszereplő szerelme. Kevésbé ismert, de nagyszerű kis film, könnyed szórakozás az év utolsó napjára. A film sikerét jól mutatja, hogy 1968-ban Broadway-musical készült belőle Promises, Promises címmel, aminek szövegét Neil Simon írta. De a film szakmai körökben is sikert aratott, hiszen tíz Oscar-díjra jelölték, amiből ötöt meg is kapott. Kedves kis történet, Jack Lemmon és Shirley MacLaine csodálatos színészi játékával megfűszerezve.

1. Adaline varázslatos élete (2015)

Az Adaline varázslatos élete (The Age of Adaline) egy 2015-ös amerikai romantikus-fantasy film, melyet Lee Toland Krieger rendezett. A rendkívül jól kitalált történet főszereplője Adaline Bowman (Blake Lively), aki történetesen pont újév napján látta meg a napvilágot, és sorsa, élete 29 éves korában egy villámcsapásnak köszönhetően gyökeresen megváltozik, ugyanis onnantól fogva nem öregszik egy percet sem. Végigéli a történelmi fordulatokat, kapcsolatokat él át, de mindvégig menekülni kényszerül, hiszen ezt a csodálatos, de olykor mégsem irigylésre méltó tulajdonságát nem mondhatja el senkinek. Van egy kislánya, aki a hosszú évek során már a saját nagymamájának néz ki, hiszen ő hagyományos módon öregszik. Adaline folyton álneveket használ, és kínosan ügyel arra, hogy ne keveredjen közelebbi kapcsolatba senkivel. Azonban egy szilveszteri bulin megismerkedik egy sráccal (Michiel Huisman), akibe mégis szerelmes lesz. Ez nagyon megbonyolítja a szálakat, ráadásul kiderül, hogy a fiú apja (Harrison Ford) Adaline korábbi nagy szerelme. Szóval van ebben a moziban minden, ami elengedhetetlen egy szuper kis mozihoz. A film végig izgalmas, alig várja az ember, hogy éppen mi fog benne következni, milyen csavar van még a történetben. Az Adaline varázslatos élete izgalmas és tartalmas kikapcsolódás lehet azoknak, akik egy jó film társaságában, egy pohár pezsgő mellett szeretnének kikapcsolódni szilveszterkor.

Ezzel a kis szilveszteri filmcsokorral szeretnénk nagyon boldog új esztendőt kívánni minden kedves olvasónknak! Jövőre találkozunk, és folytatjuk utazásunkat a filmek csodálatos világában.

Borítókép: Shirley MacLaine és Jack Lemmon a Legénylakás című film egyik jelenetében (Forrás: Örökmozgó)