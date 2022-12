Erdőket telepít a MOME

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány idén tavasszal jelentette be, hogy 2030-ra a MOME lesz Magyarország első karbonsemleges egyeteme. A MOME Zero program részeként jelentősen növelik az energiahatékonyságot, megszüntetik az élelmiszer-pazarlást és bevezetik a papírmentes adminisztrációt is.

Az új bejelentés lényege, hogy az ezek után fennmaradó károsanyag-kibocsátást is kompenzálják, méghozzá saját telepítésű erdők segítségével.

A Duna–Ipoly Nemzeti Park az egyik partnere a MOME erdőtelepítési programjának (Fotó: Lang Petra Zsófia)

A klímaváltozás Magyarország jövőjére is döntő hatást gyakorol. Ezt a folyamatot a következő generációnak értenie és értelmeznie is tudni kell, egyúttal képessé kell válnia arra, hogy tegyen az országunk élhetőségének megőrzéséért. Erről a felelősségről szól a MOME akciója, ami egyedülálló vállalás a hazai felsőoktatási intézmények között. Bízunk benne, hogy sokan fogják követni a példánkat

– fogalmazott Böszörményi-Nagy Gergely, a program ötletgazdája és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány elnöke.

A program ötletgazdája, Böszörményi-Nagy Gergely aláírja a megállapodást (Fotó: Liszkay Lilla)

Az ünnepélyes bejelentésen és aláíráson részt vett Böszörményi-Nagy Gergely, a MOME Alapítvány elnöke, Fülöp József, a MOME rektora, Kun Zsuzsanna, a MOME vezérigazgatója, Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója, Závoczky Szabolcs, a Duna–Dráva Nemzeti Park igazgatója és Füri András, a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatója.

A MOME és fenntartója három magyar nemzeti parkkal, a Balaton-felvidéki, a Duna–Dráva és a Duna–Ipoly Nemzeti Parkkal jelentett be stratégiai megállapodást, amelynek értelmében három helyszínen, összesen mintegy félszáz hektáron hoznak létre új erdőket.

A telepítéseket és az új erdők hosszú távú gondozását a MOME dolgozói és hallgatói erdész, ökológus és természetvédelmi szakemberek bevonásával, közösen végzik majd. A fenntarthatósággal kapcsolatos közvetlen tudásátadás ezáltal a MOME képzésébe is szervesen beépül.

Borítókép: MOME (Fotó: Lakos Máté)