Ismét Erős Kingát választották a Magyar Írószövetség elnökének

Fontosnak tartom, hogy annak a munkának, melyet megkezdtünk, legyen kifutása, érjenek be azok a folyamatok, melyeknél bábáskodtam. Például hamarosan nyolcvanéves lesz az írószövetség. Tíz évvel ezelőtt nagyon kedvezőtlen korfája volt a szervezetnek. Mostanra látszik beérni a fiatalítási törekvés. Ezt az is jól mutatja, hogy öt negyven év alatti tag került be az új választmányba.