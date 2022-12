Párizs aranykorát idézi meg a Cziffra György Fesztivál nyitókoncertje február 26-án a Zeneakadémia Nagytermében. A Budafoki Dohnányi Zenekar lép színpadra Hollerung Gábor vezényletével, valamint két kiváló zongoraművész, az olasz Sandro De Palma és a fesztiválalapító Balázs János közreműködésével. A hangversenyen a zene mellett szórakoztató irodalmi élmény is várja a közönséget, hiszen Saint-Saëns Az állatok farsangja című művének tételei között Lackfi János olvassa fel ez alkalomra írott verseit. Az esemény első felében hetedik alkalommal adják át a Cziffra Fesztivál díjait több kategóriában.

Márciusban a Magyar Zene Házában Freund Tamás Széchenyi- és Bolyai-díjas agykutató és Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész közös előadásával folytatódik a fesztivál programja, áprilisban pedig a közkedvelt Bárestre kerül sor a Hot Jazz Banddel, valamint Sárközy Lajossal és zenekarával. A Cziffra-fesztivál 2023 első felében minden hónapra kínál valami izgalmasat. A programsorozat kiemelt szponzora az MVM.

A 2023-as Cziffra-fesztivál nyitókoncertjén a névadó művész második hazája, Franciaország szülöttjeinek nagyra tartott művei hangzanak el, César Franck egyik legjelentősebb művével kiegészülve. A koncert nemcsak elsőrangú muzikális élményt, hanem valódi fesztiválhangulatot és sok derűs pillanatot is ígér. Az állatok farsangjának motívumai mindannyiunk fülében ott csengenek, a darab mégis minden alkalommal meg tud lepni kifinomult szellemességével. A zenei meglepetések ezúttal nem kevésbé fricskás irodalmi élménnyel egészülnek ki, hiszen a tételek előtt Lackfi János olvassa fel ez alkalomra írt verseit a mű főszereplőiről, azaz tyúkokról, hattyúkról, öszvérekről – vagy éppen zongoristákról.

A második mű szerzőjéről, Bizet-ről kevesen tudják, hogy csodagyerek volt. Alig tizenhét évesen komponálta meglepően érett, friss és eleven C-dúr szimfóniáját, amelyben Mendelssohn, Gounod, Mozart és Rossini világa is felfedezhető. A mű zsenialitása mégis abban rejlik, hogy e sokféle elemből mennyire egyéni, szellemes és ötletgazdag, kiválóan hangszerelt kompozíciót formált az ifjú Bizet. Franck Szimfonikus variációi ezzel szemben az érett szerző aprólékos műgonddal kimunkált kompozíciói között foglalnak helyet, nemcsak a témafejlesztés nagyszerűsége, hanem a zenekar és a szólózongora példás egyenrangúsága okán is. A műsor előtt, a hagyományokhoz híven átadják a Cziffra György Fesztivál díjait, amelyek a névadó elkötelezett tehetséggondozó tevékenységét folytatják.

Freund Tamás Széchenyi- és Bolyai-díjas agykutató és Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész közös estjén, március 5-én a Magyar Zene Házában megtudhatjuk, mi is a kapcsolat a két világ között. A nemzetközi elismertségű tudós előadásából megismerhetjük a kreatív gondolkodó képesség fejlődésének agyi mechanizmusait, továbbá szó lesz az érzelemgazdagság, a motiváció szerepéről a hatékony tanulásban, valamint arról, hogy a művészettel nevelés milyen hatással van belső világunk fejlesztésére és ezen keresztül a kreativitásra. Balázs János saját improvizációkkal és parafrázisokkal demonstrálja mindazt, amit előtte szavakkal mutat be Freund Tamás. Az est végén meglepetésként egy kis is örömzenélésben is része lehet a közönségnek.

A pesti éjszaka élni akar! A fesztivál megszokott helyszínén, a MOMKult Színháztermében idézi meg április 14-én a Hot Jazz Band, valamint Sárközy Lajos és Zenekara a II. világháború utáni Budapest kávéházi életét, amelynek szerves része volt nemcsak a ropogós csárdás, a tengerentúli jazz és a cikázó hegedűszó, de Cziffra György zongorajátéka is. A bárok és lokálok jelentette sokszínű és végtelen kavalkád, ahol nincsenek korlátok, műfaji határok, csakis örömzene, a világégés utáni újrakezdés mellett egy új esély szimbóluma is, amelyben ismét szárnyra kaphatott Cziffra György ellentmondást nem tűrő tehetsége és virtuozitása.

A kitartás, a lázadás, a megalkuvás és a felhőtlen szórakozás ellentmondásos miliője tárul elénk, amelynek mércéül szolgáló tanulságai lépten-nyomon tetten érhetők a később világhírűvé vált Cziffra György bravúros és önazonos játékban. Az est házigazdája Bősze Ádám lesz.

A Cziffra-fesztivál ezt követően számos programmal várja a közönséget több helyszínen, amelyről további részleteket folyamatosan tesznek közzé a szervezők a honlapon.

CZIFFRA GYÖRGY FESZTIVÁL – DÍJFELHÍVÁS Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, a Cziffra György Fesztivál művészeti vezetője kezdeményezése nyomán hagyományteremtő szándékkal alapították meg a Cziffra-fesztivál díjait 2017-ben azzal a céllal, hogy a pályájuk elején álló tehetségeket, valamint a legnagyobb kulturális értékeket felmutató emberi teljesítményeket elismerjék és díjazzák. A díjazottokat szakmai grémium választja ki a beküldött jelölések alapján. A szervezők két díjkategóriában várják a felterjesztéseket az alábbiak alapján 2023. január 20-ig. Az ünnepélyes díjátadóra a Cziffra-fesztivál koncertjén, 2023. február 26-án kerül sor a Zeneakadémia Nagytermében. Tehetség-díj: Évente három zeneművész részesülhet az elismerésben. Korhatár: 32 év. A díj kimagasló egyéni teljesítményért ítélhető oda. A Tehetség-díj személyenként bruttó egymillió forint pénzjutalommal és emlékplakettel jár. Életműdíj: Évente két személy részesülhet az elismerésben. Az életműdíjat olyan zeneművész, pedagógus, kulturális szervező vagy szakember érdemelheti ki, aki több évtizedes munkájával nagyban hozzájárult hazánk kultúrájának gyarapításához. Az Életműdíj személyenként bruttó ötszázezer forint pénzjutalommal és emlékplakettel jár. Mindkét kategóriában a jelölés menete: a [email protected] e-mail-címre várják: · a jelölt szakmai életrajzát (max. 1500 karakter szóközökkel együtt), · a díjra való ajánlást, · nyomdai minőségű fényképet (min. 300 dpi), · a jelölt e-mail-címét, telefonszámát. A Tehetség-díj esetében a levél tartalmazza a különböző jelentős nemzetközi versenyeken elért díjakat (és a fiatal művész eddigi legfontosabb koncertjeit is), valamint a jelölt pontos születési dátumát. A jelölések beküldésének határideje 2023. január 20. A jelölés elfogadásáról a jelöltet e-mailben értesítjük. A Cziffra-fesztivál eddigi díjazottjai: Tehetség-díj: Berecz Mihály (zongora), Eszenyi Zsombor (klarinét), Ránki Fülöp (zongora), Kállai Ernő (hegedű), Devich Gergely (gordonka), Horti Lilla (ének), Szabó Marcell (zongora), Pusker Júlia (hegedű), Kovács Gergely (zongora), Pálfalvi Tamás (trombita), ifj. Sárközy Lajos (hegedű), Balogh Ádám (zongora). Életműdíj: Vásáry Tamás (zongoraművész), Jakobi László (hangversenyrendező), Ránki Dezső (zongoraművész), Csonka András (kulturális szakember), Jandó Jenő (zongoraművész), Becht Erika (zenepedagógus), Kovács János (karmester), Takács-Nagy Gábor (karmester, hegedűművész), Dráfi Kálmán (zongoraművész), Konrád György (brácsaművész), Lantos István (zongora), Perényi Eszter (hegedű).

Borítókép: Cziffra György (Forrás: Facebook)