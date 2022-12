Reflektorfényben a színházi háttérszakma

A több mint egy évtizede alapított Magyar Teátrum Díj mára rangos elismerésnek számít. Évről évre öt szakmai díjat, egy nemzetiségi különdíjat és három életműdíjat adnak át a szakma képviselői azoknak a szakembereknek, akik elhivatott és példaértékű munkájukkal a színházművészetet szolgálják. A díjat megkaphatja bármely színházi háttér szakma művelője, aki munkájával, személyiségével, a magyar előadó-művészet iránti odaadásával rászolgált. Eddig összesen kilencvenhat díjat osztottak ki, mely az idei kilenc díjazottal immár százötre emelkedett.

A Magyar Teátrum Díjra jelöléshez két, állami díjjal elismert színművésznek és a jelölő színház igazgatójának együttes javaslata szükséges. A díjazottak pedig az elismerő kitüntetéseket a jelölő anyaszínházak igazgatóitól, a Magyar Teátrumi Társaság elnökségi tagjaitól és a gálaestet támogató szervezetek képviselőitől vehették át.



Könnyű azt díjazni, akinek jó kollégái vannak, s nekem csodálatos kollégáim voltak az elmúlt harminc évben

– mondta a Magyar Teátrum Díjat kapott Major Attila, a Karinthy Színház produkciós vezetője. Elismerést kapott Boldizsár Zsolt, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház szcenikai vezetője is, akiről munkatársai elmondták, hogy az alapoknál kezdte, ám minden képzésre beiratkozott, továbbképezte magát, mert szakmáját a legmagasabb szinten szerette volna művelni. Díjat nyert Eötvös Nándor, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ sátormestere, aki egy generációról generációra áthagyományozott szakmai tudás birtokosa. Szakmai díjat vehetett át továbbá Kenyeri Orsolya, a Thália Színház öltöztetőtár-vezetője, akiről Molnár Piroska színművész úgy szólt, nemcsak öltöztetőnőként, hanem mint barátnő is köszönti. Elismerték Szelba Istvánnak, a Gödöllői Művészetek Háza műszaki vezetőjének, ügyelőjének is több évtizedes odaadó munkáját.



Török Jolán táncpedagógus, táncművész, művészeti szaktanácsadó neve a táncszakmában hosszú évtizedek óta fogalomnak számít, most pedig a kivételes színészi pályákat elismerő Magyar Teátrum-életműdíjban részesült. Szintén életműdíjat vehetett át Katona Imre, rendező, akit Pataki András művészetekért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár méltatott a hétfői gálán:

A tehetséggel el kell számolni, és a tehetséget jó kamattal meg kell szolgálni, s azt hiszem, a mai életműdíjas ezt a szolgálatot a legnagyobb alázattal és kamattal adta vissza a Teremtőnek.



– Szerb nemzetiségű révén nagyon fontos számomra nemzetiségi értékeink, tradíciónk, kultúránk ápolása. Meggyőződésem, hogy e tekintetben a lehető legjobb helyen dolgozom – mondta a Nemzetiségi különdíjat nyert Gyorgyev Bránimír, a Magyarországi Szerb Színház művészeti titkára, akinek egész pályája a színház szeretetéről s alázatos szolgálatáról szól.

Átadták a Magyar Színháztechnikai Szövetség által alapított életműdíjat, az első magyar színháztechnikai mérnökről elnevezett Tolnay Pál-díjat, amelyet Foczmann István nyugalmazott üzemigazgató (Budapesti Operettszínház) vehetett át.

Idén százéves az Operettszínház, s ebből ötvenhetet velem töltött

– jegyezte meg az idei Tolnay-díjas Foczmann István.

A díjátadó gálán felléptek a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, a Karinthy Színház, a Magyarországi Szerb Színház, a Gödöllői Művészetek Háza, a Thália Színház művészei, a Fővárosi Nagycirkusz artistája, zsonglőre és zenekara és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosai.

Borítókép: Foczmann István nyugalmazott üzemigazgató (Budapesti Operettszínház) Tolnay Pál-díjat kapott (Fotó: Urbán Ádám)