Füst a szemében - Cseh Tamásra emlékeznek a magyar kultúra napján

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az előadás helyszínéül szolgáló Magyar Zene Háza Amerika egyik legrangosabb építészeti seregszemléjén, az Architecture Masterprize versenyén az Architectural Design of the Year építészeti fődíját nyerte el. A 2015-ben alapított díjra idén 65 országból érkeztek jelölések, ezek közül a neves építészekből, művészekből, kurátorokból, egyetemi oktatókból álló zsűri többfordulós szavazással választotta ki a győzteseket. Az elbírálás során a szakmai zsűri a Fudzsimoto Szú által tervezett ház inspiráló és innovatív jellegét emelte ki, de kitértek az épület és a természet harmóniájára, a merész színhasználtra, valamint kiemelték a koncertterem akusztikáját is.

