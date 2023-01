Talán nevezhettük volna úgy is a programot, hogy Hallgassunk Schubertet… minden nap! Zenéje nyugalmat és békét ad a világnak, hisz épp olyan emberi, esendő és törékeny, mint mi mindannyian, csak ő ezt meg is meri mutatni. Ebben a zenében a fájdalom és az öröm is egy finom fátyol mögül jelenik meg előttünk, amelyet nem tudunk megérinteni, ő mégis megérint mindannyiunkat