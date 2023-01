Virtuózok Flesch Károly nyomdokain

Június 4. és 11. között rendezik meg a XIV. Flesch Károly Nemzetközi Hegedűversenyt, amely közös színtere a nemzetközi szcéna fiatal tehetségeinek. A versenykiírás egyik fontos eleme, hogy kötelező modern darabot is játszani. Az idei versenyművet a nemzetközi zsűri egyik magyar tagja, Horváth Balázs, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa komponálta. Több bemutatója hangzott már el idehaza és külföldön egyaránt. Szerzőként együtt dolgozott mások mellett Eötvös Péterrel, Fekete-Kovács Kornéllal, Keller Andrással, Rivka Golanival, Joel Sachsszal, Pierre-André Valade-dal, Howard Williamsszel, Pablo Rus Brosetával, valamint az Amadinda Ütőegyüttessel, a Concerto Budapesttel, a Göteborg Symfonikerrel, a Modern Art Orchestra-val, a New Juilliard Ensemble-lel, a Tokyo Sinfoniettával és a Hong Kong New Music Ensemble-lal. Rendszeresen fellép különböző rendezvények, illetve kortárs kompozíciók karmestereként, előadójaként.

A verseny zsűrijében világhírű zeneművészek foglalnak helyet. A zsűri elnöke Ábrahám Márta hegedűművész, Bach-kutató, az Ábrahám Consort régizene együttes koncertmestere és művészeti vezetője, a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára. A zsűri munkájában részt vesz Szilvay Réka magyar származású, Finnországban élő hegedűművész is, aki a világ olyan nagynevű zenekarainak szólistájaként tűnt fel, mint a Londoni Filharmonikusok, a Dallas Szimfonikus Zenekar vagy a salzburgi Mozarteum. Az előadóművészi pálya mellett a tanítás is fontos szerepet tölt be az életében, 2006-tól a Sibelius Akadémia hegedű tanszékének professzora.

Szintén zsűritag Hagai Shaham izraeli hegedűművész, aki szólistaként a világ legnevesebb zenekaraival dolgozott együtt, többek között a BBC Philharmonic, a Royal Philharmonic Orchestra, az Israel Philharmonic Orchestra együtteseivel. A Shaham–Erez–Wallfisch trió tagjaként Európa, Észak-Amerika és Izrael legfontosabb koncerttermeiben is találkozhatott vele a közönség. Németországból érkezik a zsűribe Kirill Troussov, aki Yehudi Menuhin mentorálásában kezdte zenei tanulmányait, mára pedig széles körben elismert, generációja egyik vezető hegedűművészévé vált. Rendszeresen tart mesterkurzusokat a világ különböző városaiban Oslótól Hongkongig, 2021 óta a Hong Kong International Young Musicians Competition elnöke és művészeti igazgatója. Kirill Troussov Antonio Stradivari 1702-es „Brodszkij” hegedűjén játszik, melyen Adolph Brodsky hegedűművész játszott Csajkovszkij hegedűversenyének világpremierjén 1881. december 4-én.

A verseny első három helyezettjének díjazása: ötezer, háromezer, illetve ezerötszáz euró, de a versenyzők ezenkívül értékes különdíjakban is részesülhetnek. Az egyedülálló versenyprogram mindenki számára nyitott, ingyenesen megtekinthető. A döntőt követően nagyszabású gálaműsor zárja az ünnepi évfordulót. A versenykiírás részleteit a Flesch Károly nemzetközi hegedűverseny honlapján (fleschviolincompetition.com) érhetik el.

Világhírű hegedűművész, nagyszerű pedagógus. Flesch Károly 1873-ban született Mosonban. Ötéves sem volt, amikor elkezdte iskoláit, és tizenhat évesen leérettségizett. Zenét előbb Bécsben, majd Párizsban tanult. Első önálló koncertjét huszonegy éves korában, Bécsben adta. Ezt követően fél évet töltött szülővárosában, Mosonban, végül Berlinben telepedett le. Pedagógiai munkásságát a román királyi udvarban kezdte. Bukarestről előbb Amszterdamba, majd Berlinbe költözött, ahol a közönség a szívébe zárta. Hangversenykörútjait mindenütt nagy siker övezte, fellépett Amerikában és Oroszországban. Stílusismeret, a bal és a jobb kéz kiegyensúlyozottsága jellemezte rendkívül kifinomult játékát, emellett nagyszerű zenepedagógus is volt. A hegedűtanításról írt könyveit a mai napig a zenepedagógusok kimeríthetetlen ismerettáraként tartják számon. A fasizmus elől menekülve 1942-ben Kresz Géza és Dohnányi Ernő segítségével Budapestre utazhatott, majd véglegesen Svájcban telepedett le, itt hunyt el 1944-ben.

