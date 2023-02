A Nemzeti Táncszínház is csatlakozik a Színházi Olimpiához

A több mint 45 éve alapított Aterballetto, Olaszország egyik vezető táncegyüttese, amelynek repertoárján olyan ismert koreográfusok alkotásai szerepelnek, mint William Forsythe, Johan Inger vagy Jirí Kylián. Az együttes két koreográfus által jegyzett Yeled / Shoot me című előadásával érkezik Budapestre a Színházi Olimpia keretében, az Olasz Kultúrintézettel együttműködésben. A produkciót egyébként 2022 áprilisában mutatták be az együttes székhelyén, Reggio Emilia városában, és egy évvel később, április 27-én és 28-án debütál Magyarországon a Nemzeti Táncszínházban.

Az izraeli Eyal Dadon koreográfus Yeled című munkája az Aterballetto tizenhat táncosának tolmácsolásában látható. A darab, amelynek címe héberül gyermeket jelent, az ősi ártatlanság elvesztését kutatja. Az előadás második felében Shoot me címmel az olasz Diego Tortelli koreográfiája látható; a zene és tánc egy fantáziadús és érzelmekkel teli darabban egyesül.



Május 1-jén és 2-án Izrael egyik legismertebb táncegyüttese a Vertigo Dance Company mutatkozik be Budapesten. Az együttest Noa Wertheim és Adi Shaal alapította 1992-ben, azzal a céllal, hogy a művészeten keresztül álljanak ki fontos társadalmi ügyek mellett és társadalmi változásokat indukáljanak.

Májusban Noa Wertheim Pardes című új alkotása is látható, amit a pandémia okozta bezártság hívott életre.

A cím óperzsa eredetű, fákkal teli kertet jelent, ebből származik a paradicsom neve. Az előadás zenéjét Itamar Doari, a nemzetközi hírű ütőhangszeres művész szerezte.



