Chopin-művek Bogányi-zongorán

2010-ben a Chopin-maratonon Bogányi Gergely a Müpa nagytermében két nap alatt játszotta el Chopin összes, szólózongorára írt művét emberfeletti művészi és fizikai teljesítményt nyújtva, életre szóló élményekkel megajándékozva közönségét. 2023-ban az általa legkedvesebbnek, legfontosabbnak tartott művek mellett a Felhívás keringőre címet viselő háromrészes sorozatban játékra hívja közönségét ebből a hatalmas életműből: egy hosszú műlistából a közönség választhatja ki az eljátszandó műveket. A kiválasztás sorsolás útján történik az est házigazdájának vezetésével. Az első koncerten Bolla Milán, a további két eseményen Bősze Ádám lesz a házigazda.

Bogányi Gergely (Fotó: Hegedűs Bence /4K Mediastudio)

Magam is kíváncsi vagyok, mely művekre esik a közönség választása, és izgatottam várom ezt a közös kalandozást. Nekem is vannak nagy kedvenceim az életműből, amik biztos, hogy szerepelni fognak a műsorban. Chopin G-moll balladája például, amellyel évtizedek óta foglalkozom, mint Chopin művészetének komplex summázatával. Ebben a darabban minden benne van, ami számomra Chopin: dráma, lebegés, táncjelleg, mélység és könnyedség párhuzamosan

– mondta Bogányi Gergely.

„A H-dúr Nocturne op 9. no. 3. is biztosan el fog hangzani a sorozatban, hiszen 9 éves korom óta koncertdarabom és még mindig elérzékenyülök, ha csak rá gondolok is. Ahogy a közönség választásai szabadon alakítják majd a műsort, úgy meghagyom magamnak is azt a szabadságot, hogy ne adjak meg minden művet előre. Egy zongoraművésznek mindig hónapokkal, évekkel előre meg kell adnia műsorát, ami óriási terhet rak ránk. Ez a sorozat pont nem erről szól, hanem az örömről, szabadságról és bízom benne, hogy a közönséggel közösen elmerülünk majd az életmű egy-egy kiemelkedő darabjában”– tette hozzá a zongoraművész.

A Chopin-maratont 2010-ben Bogányi Gergely egy Fazioli hangszeren játszotta. A művész 2015 óta tökéletesíti az általa kitalált és csapatával megalkotott, teljesen új felépítésű és egyedi formájú Bogányi-zongorát, amely a múlt hagyományait és a jelen technikai lehetőségeit ötvözi, és amelyből már világszerte számos darab található az ismert koncerthelyszíneken.

Ez lesz az első alkalom, hogy egy Chopin-sorozat a Bogányi-zongorán hangzik el, amely fontos mérföldkő a művész életében.

Felhívás keringőre: Bogányi Gergely sorozata

Helyszín: Zeneakadémia, nagyterem

Időpontok: április 26., október 9., november 25.

Borítókép: Bogányi Gergely (Fotó: Hegedűs Bence/K Mediastudio)