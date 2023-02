Magyar siker a Berlinálén

A most véget érő 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozott be Erhardt Domonkos Szemem sarka című animációja, amely azt a különleges pillanatot mutatja be, amikor a budapesti éjszakában két idegen fiatal élete egy egymásra nézés erejéig összefonódik.

A Szemem sarka jó fogadtatásban részesült a rangos fesztiválon (Fotó: MOME)

Az elismerő oklevelet a Berlinale ifjúsági zsűrije ítélte oda. A zsűriben, név szerint a Generation 14plus versenyben öt fiatal vesz részt, és a nemzetközi zsűritől függetlenül ők ítélik oda a legjobb rövid- és egész estés filmeknek járó Kristálymedvét és további elismeréseket. Az oklevél elősegítheti, hogy a Szemem sarka több fesztiválon, tévécsatornán is szerepelhessen, hiszen a Berlinale a világ egyik legrangosabb filmfesztiválja és filmforgalmazási platformja is.

A zsűri a következőképp írt az alkotásról: „Emlékszel arra a bizonyos pillanatra az életedből? Biztosan különösen varázslatos volt, talán nagyon intenzív is… Ez a film ilyen pillanatokra emlékeztetett bennünket, és már az elején elrepített minket egy utazásra a valóság tükröződő rétegei mögé. A film harmonikus stílusa egyszerre volt inspiráló és elgondolkodtató. Végül a részletekre való odafigyelés és a megható találkozás győzött meg minket. Bepillantás egy lehetséges álomvilágba a szemünk sarkából.”

Az elismerést videóüzenetben köszönte meg Erhardt Domonkos a díjátadón, mint mondja, a kiemelt figyelemnek nagyon örül, úgy érzi, a film elérte valódi célcsoportját.

Kiemelkedő kritikai fogadtatásban részesült a szintén Berlinalén debütáló Műanyag égbolt című egész estés animációs film is, melynek alkotói Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta. A rotoszkóptechnikával készülő ökofantasyt nemsokára a magyar közönség is láthatja a hazai mozikban.

A két filmben nem csak a budapesti helyszín a közös vonás, az alkotók is ugyanott, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem nemzetközi hírű képzésén, a MOME Animáció szakán tanultak.

Borítókép: Szemem sarka (Forrás: MOME)