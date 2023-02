Megjelent Tátrai Tibor zenekarának első lemeze

Az új formáció színvonalát az együttes összetétele (Tátrai Tibor – gitár, Szebényi Dani – ének, billentyű, Borlai Gergő – dob, Gotthard Mihály – gitár, Kéri Samu – basszusgitár) eleve garantálja.

A godfater. borítója

Ahogy most is, legutóbb tavaly a Müpában tartott fellépésre is hetekkel korábban gazdára lelt az utolsó jegy is, alighanem a következő nagyobb fővárosi koncert esetében sem lesz ez másként. Május 13-án a Barba Negrában a remények szerint minden eddiginél többen lehetnek egyszerre részesei a csodának.

A ráhangolódásban segíthet a Godfater 0 című CD, amely debütáló album is egyben. A lemezre élőben, javítások nélkül vették fel a dalokat – három saját nóta mellett a zenekar tagjai válogattak a Tátrai Tibor múltjához köthető széles repertoárból, a Barba Negrában természetesen ezeket is meghallgathatja majd a közönség.

Borítókép: A banda a színpadon (Fotó: Atalogy)