Munkácsy Mihály több alkalommal, például a Krisztus Pilátus előtt című festményének a befejezése után is hosszabb ideig kezeltette magát a francia Lamalou-les-Bains fürdőhelyen, de arról is maradtak fent adatok, hogy a németországi Baden-Badenben is megfordult. A belgiumi Ostendén azonban dolgozott is. Itt készült a kiállítás központi képe, a kétoldalas grafitmunka, amelyet a Munkácsy Mihály Múzeum korábban egy árverésen vásárolt. Ezt az alkotást egészíti ki a Boda József műgyűjtő tulajdonát képező Ostende című vázlat, amely egy 1890 körül készült ceruzarajz. Ezt Boda József a Munkácsy Mihály Múzeum vétele után néhány évvel, szintén egy árverésen vásárolta meg saját részére. A harmadik kiállított Munkácsy-kép a Magyar Nemzeti Galéria Tengerpart című vízfestménye, amelyen a következő ajánlás olvasható: „A kedves kis Blankának egyetlen aquarellem, július 16 1895 Munkácsy.”