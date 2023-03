A HolddalaNap Zenekar negyedik lemezének bemutatóját virágvasárnap tartják

A HolddalaNap Zenekar zenei világát a magyar és roma népzene hatásai, énektechnikái, tüzes flamencós és balkáni dallamok, keleties ritmusok, virtuóz hangszeres játék autentikus népi hangszereken, mint például a koboz, citera, gitár, saz, hegedű, furulya, tapan, daf, derbuka jellemzi, amelyek együtt alkotnak egy sajátos, ízes, életvidám, ugyanakkor a szövegek miatt elgondolkodtató, elragadó zenei összességet.

A HolddalaNap Zenekar a negyedik lemezét mutatja be. Forrás: HolddalaNap

A HolddalaNap Zenekar új lemeze

A koncert nyolc magas szintű előadóművész közreműködésével született új lemezük anyagát mutatja be. Draskóczy Lídia táncház-díjas hegedűs, Szlama László, a Zeneakadémia ifjú tanára, Junior Prima díjas kobzos-citerás, Balogh Guszti, a roma muzsika prominens képviselője a zenekar tagjai, mindnyájan a magyar népzene jeles szakértői. Hagyományismeretük fonódik össze Gulyás Anna énekes-néprajzkutató mesemondó, a Magyar Zene Háza zenepedagógusának rítusokból merített költői világával, egészül ki Tar Gergely ütős és Vajdovich Árpád nagybőgős sokágú szakmai és kulturális tudásával, valamint Alex Torres zseniális perui gitáros univerzumával és Bolyki Sára énekes tehetségével. A koncerten közreműködik a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola 8. osztályának és Waldorf-iskolák diákjainak kórusa.

Mint ajánlójukban leírják, a HolddalaNap Zenekar tagjai a karantén alatt egymást segítették, perui gitárosuk az énekesükhöz költözött, és a csendben alkottak.

A zenekar is összejárt, heti estekkel, advent idején napi online koncertekkel igyekeztek közönségükben és egymásban is tartani a lelket. E műsoraik nézettsége elmondásuk szerint harmincezer fölötti volt. Nyáron sokakkal találkoztak, akiktől azt a megrendítő, s a muzsika szerepét megerősítő visszajelzést kapták, hogy műsoraik kapaszkodót jelentettek számukra a válság idején. Énekesük, Gulyás Anna az otthonába fogadott be ukrán menekülteket, az ő elbeszélésük alapján született dal is része a koncert anyagának.

Gondoltunk egy nagyot: mi szép lenne a család felnőtt tagjait hangfürdőben fürdetni, csöndzsákban kilopni egy estére, csendből szőtt hangszőnyegen repíteni fel, és még feljebb

– mondta mosolyogva Gulyás Anna. – A nagy csend idején, s benső csendjeinkben számos új dalunk született: az események feldolgozását segítő, sokszor fájdalmakat tükröző, de gyógyító, vigasztaló, reményt adó kompozíciók. Reflektálnak a környezeti válságra, a felborult életritmusra, a betegségre, a gyászra, a kapcsolatokban megtapasztalt fájdalmakra s örömökre, a visszahúzódás dilemmáira, a háborúra s az áhított békére – foglalta össze az énekes. A lemezbemutató koncertet az NKA Halmos Béla Szakkollégiuma támogatja.