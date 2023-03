Az Apponyi család két évszázadon át szolgált

Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár igazgatója először Vitályos Esztert kérte fel köszöntője megtartására. A miniszterhelyettes kiemelte az Apponyi család jótékonyságát. Említette Apponyi Györgyöt, aki sokat adakozott a köz javára, többek között szegényház építését kezdeményezte. Vitályos Eszter elmondta, rendkívül fontosnak tartja, hogy történelmi nagyjaink példáját, életútját a mai fiatalok, a gyermekek is megismerjék, hiszen mint mondta, „aki nincs tisztában a múltjával, annak bizonytalan a jövője”. Majd hangsúlyozta, hogy munkája és élete során irányadónak tekintette az alábbi Apponyi-idézetet:

„Tapasztalataim alapján az a meggyőződés alakul ki bennem hosszú életem folyamán, hogy egészségesnek csak azt a kort lehet nevezni, amelyben az érték érvényesül. Ma azonban gyakran nem az érték érvényesül, hanem értéknek tartják azt, ami érvényesül.”

A miniszterhelyettes kiemelte az Apponyi család jótékonyságát. Fotó: Batthyány Lajos Alapítvány

Ezt követően Rétvári Bence vette át a szót és köszöntötte a konferencia résztvevőit. Beszédét a történelemtanítás fontosságával kezdte, amely a fiatalok identitását is meghatározza. Kiemelte, hogy azért is érdemes a történelemmel foglalkozni, mert rájövünk, hogy az alapvető törvényszerűségek itt Európában vagy a Kárpát-medencében hasonlóak, mint régen. Kritikus történelmi helyzetekben érdemes tanulnunk abból, milyen hibákat követtek el az elmúlt századokban vagy milyen jó döntéseket hoztak. Apponyi Albertre emlékezve felhívta a figyelmet arra, hogy ötször jelölték Nobel-békedíjra. Idézte egy fontos gondolatát, amely arról szól, hogy a történelmi Magyarország töltötte be azt a feladatot, hogy megvédte Európát a keletről fenyegető közvetlen veszedelmek elől, amelyre organikus egysége képesítette. Rétvári Bence rámutatott, hogy ha a térképre nézünk, ez ma is így van: 2015 óta mi védjük meg délről Európát a migrációtól. Tehát ugyanazt tesszük, mint Apponyi idejében. A másik Apponyi-idézet arról szólt, hogy olyan jogállapotra kell törekedni, amelyből a háború ki van zárva.

„Az emberi érzelem nem tud abba belenyugodni, hogy időnként tömegek bocsáttassanak egymásra kölcsönös öldöklés céljából”– hangzott el az idézet.

– Azt, hogy a békét meg kell őrizni, az elmúlt egy év tükrében nem kell elmagyarázni senkinek – emelte ki Rétvári Bence. – A szomszédunkban dúló háborúba 35 ország küldött katonai eszközöket és 17 ország döntött tankok szállításáról. Azt látjuk, hogy nem a béke felé megyünk, amiről Apponyi is beszélt. Pedig akik megéltek világégést, tudják, hogy azt el kell kerülni. Ha nekünk megvan az őseink tudása, a történelmi tapasztalatunk, hogy mekkora pusztítással jár a háború, a békét kell választanunk.

Akik támogatják a háborút, támadni fogják azokat, akik ellenzik a háborút és a békét támogatják. Apponyi életbölcsességéből tanuljunk ebben a helyzetben is

– foglalta össze a miniszterhelyettes.

A köszöntők után a tartalmas előadások következtek. Az első szekció az Apponyiak itthon és a nagyvilágban címet viselte, melynek elnöke Marinovich Endre, a Veritas főigazgató-helyettese volt.