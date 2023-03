Chill-hopos Chopin-remix és szétszállós trip-hop

S habár ez az első ilyen kezdeményezése, már több mint tíz éve csörgőzik, kolompol az afro-beat, ethio-jazz deep-funkot játszó Dokkerman And The Turkeying Fellazban, emellett nagybőgőzik a cigány mulatóst akusztikus hangszerekkel játszó Kecmecben, korábban pedig a FlyingTV és Flop grunge-rock zenekarok basszusgitárosa is volt.