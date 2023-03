Hamarosan kezdődik a Jelen/Lét Fesztivál 

A fesztivál célja, hogy ösztönözze, támogassa és fejlessze a magyarországi nemzetiségek anyanyelvű színjátszását, elősegítse kapcsolataik építését: egymás között, a magyar színházi szakmával és nemzetközi téren is. A Jelen/Lét Fesztivál egyben lehetőséget nyújt arra, hogy a nemzetiségi színjátszás a saját nemzetiségi közönségen túl a nagyobb nyilvánosság előtt is bemutatkozzon. Nem tudunk másik országról, ahol a kisebbségben lévő, más nemzetiségi kultúrát is ápoló közösségek egy egész hétig jelen lehetnek fővárosuk Nemzeti Színházában. A világesemények tükrében minden eddiginél fontosabb, hogy a 13 hazai nemzetiség előadó-művészei, előadóművészeti intézményei ismét együtt mutatkozhassanak, közös színházi ünnepen állhassanak újra a közönségük elé.